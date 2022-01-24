陳亞蘭攜金漫獎得主 嘉慶君遊臺灣玩轉歌仔戲

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歌仔戲演員陳亞蘭（右）演出電視歌仔戲新作「嘉慶君遊臺灣」，展示電光石火之眼；她透露身上源源不絕電力祕訣，來自對於推廣台灣傳統戲曲的起心動念。（欣湉國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月24日

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）歌仔戲演員陳亞蘭主演的台視60週年電視歌仔戲大劇「嘉慶君遊臺灣」，再次玩轉歌仔戲，並與金漫新人獎得主小峱峱合作，加入卡通漫畫元素，讓歌仔戲有不同的視覺表現。

劇組今天發布新聞稿，一口氣曝光「出航篇」、「亮相篇」2支前導預告，全劇還與小峱峱合作，讓畫面呈現更加豐富多元。陳亞蘭透露，初次與小峱峱見面，留著一頭及腰長髮，穿著典雅長裙，宛若從漫畫中走出的個性美女。

陳亞蘭表示，喜歡古裝的小峱峱得獎作品「守娘」便是以清朝為背景，與「嘉慶君」時空背景不謀而合，因而邀請加入歌仔戲與卡通漫畫跨界合作的創新行列。

小峱峱分享：「電視歌仔戲是之前不熟悉的領域，對於此次跨界合作感到新奇。」

在「出航篇」預告中，陳亞蘭飾演嘉慶君跨海來台尋母，除了在台視攝影棚斥資新台幣百萬打造橫渡黑水溝的大船外，更運用動畫視覺，將船隻營造有如電影「神鬼奇航」的奇幻感。

陳亞蘭在劇中看似誤上賊船，幾場拳拳到肉、以扇子為武器狠打敵人、凌空飛踢等招式打戲，她拍得臉不紅氣不喘，招招狂展她歌仔戲小生的帥氣英姿。

在「亮相篇」最後，陳亞蘭展示電光石火之眼，她打趣直呼：「歡迎大家來跟我對視10秒鐘，感受我的電力。」她透露身上源源不絕電力秘訣，來自對於推廣台灣傳統戲曲的起心動念。國寶級歌仔戲藝人楊麗花給愛徒陳亞蘭比讚，認為她承襲與時俱進理念，讓傳統戲曲更創新。

「嘉慶君遊臺灣」將於2月底在台視播出。（編輯：管中維）1110124