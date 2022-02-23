嘻哈加脫口秀迸出新滋味 倪重華操刀造音少年3

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（中央社記者王心妤台北23日電）台灣搖滾教父倪重華一手打造的「造音少年3！音樂脫口秀」，結合街舞與脫口秀和嘻哈音樂。其中包含捲入龍龍霸凌風波的老K，老K表示雖經歷一段沉澱期，但復出不會改變風格。

「造音少年3！音樂脫口秀」融合脫口秀與嘻哈音樂，由台灣街舞運動推廣家陳柏均、脫口秀主持人老K、DJ孫麥傑，及潛力嘻哈團體高級玩家共同培訓新人，期待做出新型態音樂展演類型。

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老K去年因捲入龍龍霸凌風波沉寂了一段時間，他坦言事件發生後，有刻意停止演出，並不覺得被打擊，而是擔心演出被模糊焦點。他也說：「基本上對我來說，這件事並不會改變我任何的表演風格，或給我帶來限制，也希望觀眾不要被這件事情影響。」

倪重華表示，「台灣音樂近年發展快速，各種類型的音樂風格都非常精彩。」他也提到近年關注台灣脫口秀，推測喜劇類表演會是下一個重點項目，才會想結合喜劇與街頭文化，期待碰撞出新火花。（編輯：屈享平）1110223