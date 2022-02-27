戰火侵襲烏克蘭 瑞莎痛批：支持戰爭者該感到羞恥

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藝人瑞莎27日凌晨在臉書痛批，支持俄羅斯與烏克蘭戰爭的人都該感到羞恥。（圖取自facebook.com/larisacem）

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）俄羅斯與烏克蘭戰事持續中，成為台灣媳婦的藝人瑞莎，原計畫疫情好轉後帶孩子回家鄉探望，沒想到烏克蘭卻瀰漫戰火，讓她今天凌晨在臉書痛批，支持這場戰爭的人都該感到羞恥。

來自烏克蘭的瑞莎多年前來台發展，以模特兒及電影戲劇作品打開知名度，最終成為台灣媳婦，並在2019年歸化入籍，領到台灣身分證。

瑞莎先前透露已有6年沒回家鄉，原本想等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩時，帶兩個女兒回到烏克蘭，看看媽媽成長的環境。結果俄羅斯24日卻宣布入侵烏克蘭，兩國情勢急速惡化，故鄉慘遭戰火摧殘。

遠在台灣的瑞莎天天心繫家鄉，今天凌晨更用「傻眼！難過！生氣！」3個強烈字眼在臉書發文，心痛表示，「這是我出生，從小生活成長的地方，現在烏克蘭全國人民正在及面臨血腥戰爭的暴力攻擊！」

瑞莎指出，現在正有無辜平民在死去，無辜的孩子們躲在防空洞裡，母親在地鐵裡生孩子，全國人民面臨飢餓，沒有水喝，還有很多傷者，「戰爭的飛彈到處飛來飛去，炸毀房屋......為什麼？究竟為了什麼？」

瑞莎也說出重話，「所有參與這場侵略戰爭，或支持這次恐怖暴力的人都應該感到羞恥！上帝都看得到！」她也替烏克蘭加油打氣，期望家鄉能堅持下去，戰爭盡快平息，並誠摯為此祈禱。（編輯：張雅淨）1110227