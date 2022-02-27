更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道
國際

俄羅斯被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道

圖輯／在台聲援烏克蘭 俄羅斯籍畫家創作獨裁者畫像籲反戰
政治

圖輯／在台聲援烏克蘭 俄羅斯籍畫家創作獨裁者畫像籲反戰

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭8/300

戰火侵襲烏克蘭 瑞莎痛批：支持戰爭者該感到羞恥

2022/2/27 09:23（2/27 10:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人瑞莎27日凌晨在臉書痛批，支持俄羅斯與烏克蘭戰爭的人都該感到羞恥。（圖取自facebook.com/larisacem）
藝人瑞莎27日凌晨在臉書痛批，支持俄羅斯與烏克蘭戰爭的人都該感到羞恥。（圖取自facebook.com/larisacem）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北27日電）俄羅斯與烏克蘭戰事持續中，成為台灣媳婦的藝人瑞莎，原計畫疫情好轉後帶孩子回家鄉探望，沒想到烏克蘭卻瀰漫戰火，讓她今天凌晨在臉書痛批，支持這場戰爭的人都該感到羞恥。

來自烏克蘭的瑞莎多年前來台發展，以模特兒及電影戲劇作品打開知名度，最終成為台灣媳婦，並在2019年歸化入籍，領到台灣身分證。

瑞莎先前透露已有6年沒回家鄉，原本想等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩時，帶兩個女兒回到烏克蘭，看看媽媽成長的環境。結果俄羅斯24日卻宣布入侵烏克蘭，兩國情勢急速惡化，故鄉慘遭戰火摧殘。

遠在台灣的瑞莎天天心繫家鄉，今天凌晨更用「傻眼！難過！生氣！」3個強烈字眼在臉書發文，心痛表示，「這是我出生，從小生活成長的地方，現在烏克蘭全國人民正在及面臨血腥戰爭的暴力攻擊！」

瑞莎指出，現在正有無辜平民在死去，無辜的孩子們躲在防空洞裡，母親在地鐵裡生孩子，全國人民面臨飢餓，沒有水喝，還有很多傷者，「戰爭的飛彈到處飛來飛去，炸毀房屋......為什麼？究竟為了什麼？」

瑞莎也說出重話，「所有參與這場侵略戰爭，或支持這次恐怖暴力的人都應該感到羞恥！上帝都看得到！」她也替烏克蘭加油打氣，期望家鄉能堅持下去，戰爭盡快平息，並誠摯為此祈禱。（編輯：張雅淨）1110227

延伸閱讀
烏克蘭遭轟炸 瑞莎痛心喊：俄羅斯你們夠了沒俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽烏克蘭教師包紗布滲血照震撼全球 倖存後矢言：寧死也不向蒲亭屈服
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀