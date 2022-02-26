烏克蘭遭轟炸 瑞莎痛心喊：俄羅斯你們夠了沒

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俄羅斯入侵烏克蘭，藝人瑞莎（右）一度聯繫不上住在烏克蘭的奶奶，所幸奶奶已主動回電報平安。圖為2017年瑞莎在IG貼出合照祝奶奶生日快樂。（圖取自instagram.com/larisa_cem）

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）俄羅斯大軍及戰車25日攻入烏克蘭首都基輔，旅台烏克蘭籍人士紛紛發聲，盼國際對家鄉伸出援手。藝人瑞莎在社群轉發當地遭轟炸的影片，痛心直呼：「天啊！俄羅斯你們夠了沒？」

瑞莎10多年前從烏克蘭來台發展，以模特兒及影視戲劇作品打開知名度，最終成為台灣媳婦，並在2019年歸化入籍，領到台灣身分證。瑞莎的父母也已定居台灣多年，弟弟也成為「台灣女婿」。

瑞莎2月中才喜迎二女兒誕生，24日準備從月子中心返家，沒想到卻迎來家鄉烏克蘭遭攻擊的噩耗，無法沉浸在當母親的喜悅，連日關注當地情況，也在社群平台轉發相關新聞。

她昨晚在社群平台Instagram限時動態更新家鄉現況，其中一個畫面是戰鬥機從民宅上空飛過，緊接著就傳出轟炸聲與孩子無助哭聲，讓她痛心寫下：「天啊！俄羅斯你們夠了沒？」

瑞莎日前也曾透過經紀人轉述親人狀況，表示自己一度聯繫不上住在烏克蘭的奶奶，所幸奶奶前天已主動回電報平安。

瑞莎提及，奶奶在電話中不停哭泣，頻頻問：「為什麼？為什麼要這樣？該怎麼辦？」瑞莎說，奶奶很擔心過幾天就會斷糧，因為自己一直留在家中不敢出門，不過為安全起見，之後得移動到地面下的防空洞，可能暫時無法聯絡。（編輯：陳政偉）1110226