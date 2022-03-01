TaiwanPlus製播「登台之路」 台灣音樂席捲國外

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影片來源：TaiwanPlus

（中央社記者葉冠吟台北1日電）國際影音串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）全球獨播的紀實節目「登台之路」，捕捉10組音樂人的幕後故事，精選台灣近25年的Live音樂演出場景，吸引英國音樂雜誌NME專文報導。

TaiwanPlus自成立以來，致力呈現台灣蓬勃發展的多元與創造文化，今年攜手Legacy共同出品的「登台之路」，耗時2年半籌劃拍攝，龐克、爵士、R&B、民謠等不同風格的音樂創作人難得齊聚一堂，真情吐露璀璨聚光燈背後，不為人知的酸甜苦辣。

再加上珍稀的歷史畫面，「登台之路」成功吸引已發行70年、歷史悠久的知名英國音樂雜誌New Musical Express（NME，新音樂快遞）發出專文報導，一系列首度曝光的音樂人幕後故事，不只台灣樂迷看了大呼過癮，這股台灣音樂的獨特魅力也席捲美國年輕族群，在國際間持續發酵。

節目聚焦呈現音樂人在表演之外，真實的生活與個性。而當一群才華洋溢的創作人聚在一起，可以擦出前所未有的音樂火花，也可能面臨理念衝突的挑戰。

「我已經把我所有的生命都投在怕胖團上面，但你一直給我差不多的東西，我就覺得那我自己來就好了。」以龐克曲風熱血衝撞的怕胖團主唱閃亮，在訪談中直言不諱自己對音樂的堅持，坦然面對團員決定退出的考驗。

曲風溫暖療癒的創作型歌手黃玠，也毫無保留地分享與自我內心的對話：「當創作變成一個壓力的時候，我就有點擔心，有一天我會不喜歡這件事情。」大方揭露其走過創作低潮，找回初衷，睽違2年再度重返舞台的心路歷程。

TaiwanPlus希望透過一系列節目，讓世界各地的觀眾對這群創作者更有共感，進而愛上他們透過音樂所訴說的故事，也聽見台灣豐沛的音樂能量。

「登台之路」已陸續於TaiwanPlus官網全球獨播，3月將由阿爆、黃明志、LINION、大團誕生壓軸登場。（編輯：張雅淨）1110301

樂團怕胖團主唱閃亮（中）參與紀實節目「登台之路」，訪談中直言不諱自己對音樂的堅持，坦然面對團員決定退出的考驗。（TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月1日