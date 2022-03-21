華燈初上成台灣文化研究教材 印度大學生也愛看

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（中央社記者林行健新德里21日專電）與台灣多所大學合作多年的印度金德爾全球大學（TEC-JGU），本學期開辦台灣文化相關課程， Netflix台灣影集「華燈初上」成為極受歡迎的教材。

金德爾全球大學國際事務學院東北亞研究中心本學期開了一門「台灣：社會與文化（Taiwan: Society and Culture）」課程，讓東亞研究課程內容更廣泛，學生有機會透過台灣的電影、紀錄片、影集、音樂和照片等瞭解台灣。

此外，東北亞研究中心還將定期舉行有關台灣的討論和辯論會。

課程主要推手、助理教授潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi）曾於2016年參加台灣教育部「優秀外國青年來台短期蹲點試辦計畫」，完成國立政治大學亞太研究博士學位後，於2021年底返回印度任教。

潘孟吉表示，自己深受台灣原住民歷史、融合的多元文化和節日等元素所打動，這次以華燈初上系列為教材，在課堂上介紹日本經商文化對於台灣文化的影響、台灣的美食與飲酒文化、台語老歌所表達出的女性社會地位、以及現今台灣進步性別平等觀念的對比等。

印度金德爾全球大學一堂課以華燈初上系列為教材，介紹台灣的美食與飲酒文化。（圖取自華燈初上臉書facebook.com）

（圖取自華燈初上臉書facebook.com）

他說：「這些都是非常好的教材，懸疑的謀殺案與社會紀律問題更讓學生們一個多月前就一直在期待第3季的播出。」

潘孟吉相信，其他經典影片如囍宴、飲食男女、無言的山丘、悲情城市、賽德克．巴萊、你那邊幾點、大佛普拉斯、斯卡羅、陽光普照等，「就像韓劇一樣也是會打動印度學生」，可惜因線上授權問題，在印度無法取得。

他進一步表示，台灣228事件、民主轉型、兩岸關係、原住民政策、認同問題等，也都會是課程中的主題。

駐印度代表處教育組組長陳立穎表示，台灣教育部在印度金德爾全球大學設有台灣教育中心，學生們已經接觸過華語教學多年，讓許多印度學生對台灣有初步的認識。

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他說，在國際局勢轉變下，原本在印度只做中國研究、東亞研究或國際關係的師生，漸漸將目光轉移到對於台灣的研究。在這樣的氛圍與時機下，樂見台灣校友潘孟吉主動用多元的教材把台灣經驗與文化帶入課堂。

修課的學生塞西（Taneesha Kaur Sethi）說，這門課有助瞭解台灣的文化和社會的脈絡，提升對東亞地區的微觀思考能力；馬赫斯瓦里（Palak Maheswari）則說，他對台灣和印度近年來的合作和夥伴關係感到好奇，這堂課幫助他探索台灣，而不僅僅是印度與中國的關係。（編輯：高照芬）1110321