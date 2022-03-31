「合影視」私募基金啟動 募集5億投注台灣影視

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）由「瀚草文創」發起的私募資金「合影視」今天舉辦啟動記者會暨內容戰略夥伴發布會，宣告將在3年內募得新台幣5億元，投入製作逾10部影視作品，強強聯手提升台灣影視國際化。

「瀚草影視」創辦人、「合影視」執行長曾瀚賢在記者會分享，台灣市場因缺乏具整合能力、國際級內容生產與國際市場開發等3種人才，導致台灣影視項目無法進入國際市場競爭，今天宣告成立「合影視」，就是希望能從台灣出發，放眼全球，讓台灣影視產業更國際化。

曾瀚賢坦言，過往台灣影視主要資金來自科技業，但科技業以製造業「毛利」思維考量，和娛樂產業的商業模式不同，資金較難運用溝通；近年他們從韓國影業的成功行銷國際案例看見可能性，希望集結台灣影視夥伴的力量，強強聯手，有更大能量與內容，才能跟更多平台、資本談合作。

曾瀚賢也公布「合影視」的投資方，東森電視與台灣大哥大擔任基金的有限合夥人，「瀚草文創」為普通合夥人；「瀚草影視」、「六魚文創」、「鹿路電影」、「無界限」、「紅衣小女孩」、「十隻手指」等6家公司則為「合影視」的戰略夥伴，彼此互有投資。

這項私募基金以7年為單位，預計3年內募得5億資金，投入至少10至15部影視作品，後4年作為回收期，投資報酬率為10至15%；目前基金已募得2.5億元，將於年底公布其他合夥人名單。

曾瀚賢指出，「合影視」擁有影視圈專業人才，影視產業人脈豐沛，再加上具備充足產業經驗，與過往選擇投資項目具有成功案例，且與國際銷售市場有穩定合作關係，團隊所操盤的影視作品行銷全世界。

他舉例，從「誰是被害者」、「麻醉風暴」、「紅衣小女孩」系列、「茶金」等，不論是在台灣（八大電視、myVideo）、華語市場（愛奇藝、騰訊視頻）、東南亞（Starhub）或是歐美（Netflix、Disney+），所有國內外影視市場都張開雙手歡迎團隊所監製的作品。

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曾瀚賢表示，未來「合影視」將關注在影視產業項目的投資，引入資金投入作品與人才，好的作品進而活絡市場，讓資金能夠繼續投入在產業，形成「投資」、「人才」、「市場」的正向循環。

另外，「瀚草影視」也宣布在成立14年後，將整合升級為「瀚草文創」，並由湯昇榮擔任董事長，涵蓋製作管理、內容戰略布局、經紀娛樂、國際合作、商務開發等，以團隊策略聯盟為主，打造更完整的國際級團隊。（編輯：張雅淨）1110331