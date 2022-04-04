葛萊美頒獎典禮 主持人拿威爾史密斯掌摑事件幽默開場

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（中央社拉斯維加斯3日綜合外電報導）第64屆葛萊美獎頒獎典禮今天登場，主持人崔弗諾亞（Trevor Noah）轉彎抹角地提到威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡台上掌摑事件，幽默開場。

美國非裔男星克里斯洛克（Chris Rock）一週前在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯老婆光頭造型開玩笑，護妻心切的威爾史密斯氣得衝上台呼了他一巴掌，回座後還對著克里斯洛克爆粗口，怒吼「少用你的臭嘴說我老婆的名字」，讓現場一陣尷尬。

美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）網站報導，崔弗諾亞今天就把這句話用在葛萊美獎頒獎典禮上，他說：「休想把這看作頒獎秀。這是一場讓我們頒發獎項的音樂會，我們將聽音樂、跳舞、唱歌，少用我們的嘴說人的名字，我們整晚只會給人頒獎，因此讓我們直接進入正題吧。」

「紮根合唱團」（The Roots）鼓手奎斯特拉夫（Questlove）在頒發葛萊美最佳年度歌曲獎時也提到威爾史密斯掌摑事件。

奎斯特拉夫上週從剛被甩巴掌的克里斯洛克手中接下奧斯卡最佳紀錄片獎。他今天說：「好的，我要頒獎了，相信大家會離我上百公尺遠。」

他接著說：「常言道施比受更有福。但我不太確定真是如此，因為上週日我是接受（得獎）的一方，感覺挺好的。」

奎斯特拉夫之後宣布，「火星人」布魯諾（Bruno Mars）和安德森帕克（Anderson .Paak）合作的音樂團體「絲綢之聲」（Silk Sonic）以Leave The Door Open一曲拿下最佳年度歌曲獎。

這個超級2人組還拿下最佳年度唱片獎，這是兩人今晚第4座獎，擊敗的勁敵包括怪奇比莉（Billie Eilish）、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）和納斯小子（Lil Nas X）等。

19歲流行偶像奧莉維亞稍早拿下最佳新人獎，擊敗的對手包括饒舌歌手薩維蒂（Saweetie）和樂洛伊小子（The Kid LAROI）等。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110404