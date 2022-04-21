疫情升溫 3劇作演出異動

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（中央社台北21日電）疫情升溫影響藝文表演，故事工廠「一個公務員的意外死亡」23日及24日高雄衛武營演出延期；師大「山海經傳」台北場4場停演；當代傳奇劇場22日到24日演出的「傳奇風雅‧陸」延到9月。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，故事工廠今天發出新聞稿表示，原將於週末在高雄衛武營國家歌劇院進行首演「一個公務員的意外死亡」，今早劇團接到演員通報，同住家人發燒經檢測後確診，據經紀人證實一人一室隔離中，此演員經PCR檢測為陰性，但依規定須匡列並居家隔離中。

故事工廠宣布原訂於4月23日及4月24日於高雄衛武營國家歌劇院場次將延期演出，其他城市埸次演出目前仍照原定計畫。故事工廠表示，製作團隊正在協調場館的檔期，請觀眾先保留票券，將儘快公告後續復演相關事宜，以故事工廠官方網站公告為主。

師大原本將於今晚演出的「山海經傳」因為有演員身體不適，快篩結果為陽性，因此公告原定4月21日到23日在師大古蹟禮堂演出的「山海經傳」台北場4場停演。

此外，「當代傳奇劇場」與旗下青年團「興傳奇青年劇場」原定於4月22日到24日將演出「傳奇風雅‧陸」，因演員到校上課接觸確診同學，確定延期到9月。

當代傳奇劇場發布新聞稿表示，4月18日深夜，當代傳奇劇場重點栽培的武丑演員林益緣接獲通知，由於其尚在國立台灣戲曲學院就讀，上學期間林與學校大學部確診學生有接觸，須配合防疫措施，隔離觀察。

19日由國立台灣戲曲學院向衛生主管單位提交確診學生在校接觸名單，進一步確認其他參與「傳奇風雅‧陸」學生演員共9名與確診者有接觸或足跡重疊，都須進行10天的居家隔離或送往防疫旅館。

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藝術總監吳興國第一時間試圖緊急調度人員，但「興傳奇青年劇場」重點培力的銅錘花臉張偉全也在匡列名單，決定延期演出。

製作人林秀偉表示，近年戲曲學院招生不易，加上少子化問題，青年戲曲人才越來越少，各個業界團隊演出需要人才都需要借調學校優秀的學生演員，不巧遇上戲曲學院發生校內確診個案，疫調匡列的影響也觸及業界演出，也凸顯戲曲人才斷層困境。（編輯：管中維）1110421