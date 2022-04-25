一代劍王數位修復首映 田鵬笑自己缺點變太清晰

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）武俠電影「一代劍王：數位修復版」23日舉辦世界首映，導演郭南宏、男主角田鵬、攝影師林贊庭出席，見證電影時隔54年重現，田鵬笑說，數位修復版讓剛出道的他缺點更清晰。

國家影視聽中心今天發布新聞稿分享，「島嶼江湖－武俠在台灣」特展歷經3個月的展期，23日舉辦閉幕片「一代劍王：數位修復版」放映。

「一代劍王」是導演郭南宏1968年推出的作品，邀請當年還是影壇新人的田鵬擔綱要角，女主角則啟用武俠片「龍門客棧」表現亮眼的上官靈鳳，上映後掀起熱潮。

談及拍攝「一代劍王」緣起，郭南宏說，其實最初只是想把這部片的劇本賣給聯邦電影，「當時我還在拍『雲山夢回』，胡金銓導演還在製作『龍門客棧』。聯邦的沙榮峰先生說要給他幾天看劇本，但隔天就說自己看到欲罷不能，一晚就讀完2次劇本，當場要買下劇本版權。」

沙榮峰更要郭南宏擔任這部片的導演，讓他又驚又喜，郭南宏說：「我當時只有拍過文藝片，完全沒有拍攝武俠片的經歷，還擔心公司因此賠錢，開拍前一週我因為太緊張，跟沙老闆說可否延後2週開機，因為自己還沒準備好。」沙榮峰立刻答應，郭南宏則在2週內重新順過劇本，完成2000多張分鏡圖。

郭南宏執導電影無數，卻從不報名影展，只因他認為「讓老闆賺錢比拿獎更重要」，更表示自己有個稱號是「大膽郭南宏」，執導電影有8成都啟用新人，包括演出「雲山夢回」的田鵬和「明月幾時圓」的甄珍，當時都剛出道沒多久。

郭南宏強調，儘管他們是新人仍對演技要求嚴格，「當時田鵬NG了30次我都不滿意，拍『明月幾時圓』時甄珍還NG了42次，讓她媽媽來求情『眼淚都哭乾了』，但我還是堅持要繼續拍。」

田鵬分享，自己每次看「一代劍王」心情都很煎熬，像是折磨，「因為我覺得自己的表現太差了，尤其這次數位修復版又把自己的缺點看得更清楚，看片途中幾乎想溜出去。」

田鵬提到，自己雖是特種部隊的籃球隊，速度和體力還可以配合，但演出時招式表現不好。他謙稱自己沒表演天分，對於能有演出機會，相當感謝導演郭南宏一路諄諄教誨與提拔。

「一代劍王」今年完成數位修復版，除在武俠特展世界首映外，4月底也將在義大利遠東影展放映。（編輯：張雅淨）1110425