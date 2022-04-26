媽的多重宇宙票房搶眼 哈利波特差點軋上一角[影]

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演員岑勇康（左）在電影「媽的多重宇宙」裡的「浣熊宇宙」飾演廚師，有外媒猜測電影「哈利波特」主演之一的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）先前有可能演出這個角色。（台北双喜電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月26日

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）女星楊紫瓊主演電影「媽的多重宇宙」台灣首週末上映賣破新台幣1200萬元，攻占新片票房冠軍。事實上連「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫也差點在片中軋上一角，可惜因電影檔期未能參與。

「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）講述55歲的美國華裔移民秀蓮捲入了一場瘋狂的冒險，得獨自一人透過探索其他宇宙來拯救世界，腦洞大開又感人的情節獲得網友好評，更在知名影評網站IMDb獲得8.9高分。

其中主創團隊也與台灣相當有緣，除了楊紫瓊跟關繼威都曾來台拍戲，飾演楊紫瓊爸爸的吳漢章，多年前也曾來台與徐楓、林月雲、歸亞蕾等人合作過電影「源」；飾演女兒的史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）以及導演丹尼爾關（Dan Kwan）的母親都是台灣人。

電影「哈利波特」主演之一的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），先前曾參與「媽的多重宇宙」兩名導演丹尼爾關和丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）執導的作品「屍控奇幻旅程」，他日前接受訪問時，更直呼兩名導演是他世界上唯一不看劇本也會答應演出的人。

雷德克里夫透露，自己其實有收到「媽的多重宇宙」演出邀約，表示非常興奮，可惜最終因正在拍攝其他電影而未能參演。有外媒猜測雷德克里夫最有可能出演的角色，會是曾演出「臥虎藏龍：青冥寶劍」的岑勇康在「浣熊宇宙」所飾演的廚師一角。

「媽的多重宇宙」票房持續看漲，但近期電影「字幕翻譯」卻引發爭議，例如將Just be a rock.譯成「你現在是王安石」、Because it's all just a pointless swirling bucket of bullshit.翻為「這一切都是大便版咒術迴戰」，不少網友質疑譯者是否「超譯」台詞、過度使用時事哏，讓觀眾難以理解劇情。

擔任「媽的多重宇宙」台灣字幕翻譯的「旁白鴿」先前也在臉書針對翻譯爭議發文，勾起持正反意見的網友們更多討論。

發行片商「台北双喜電影」昨晚在臉書發聲明表示，在過去48小時，接收到了來自各個不同宇宙的聲音，「真心地感受到大家對於這部電影滿滿的愛，也理解大家愛之深責之切的殷殷教誨與期盼。」

文中強調，「媽的多重宇宙」是一部希望大家打破二元對立，卸下心防，充滿包容與理解的溫暖且療癒的電影，「從遇上劇本，到看到片段，進而有緣分的引進，對我們來說每一步都是懷著跟各位一樣的愛緩緩前進。」

「台北双喜電影」也致歉：「對不起，讓大家為這部電影不盡完美的地方起了衝突，造成了傷害，但也謝謝每一個願意走進戲院的觀眾感受這部電影的神奇之處。而這部電影最後教會我們的就是：愛和理解包容，可以讓這個世界更美好。」（編輯：張雅淨）1110426

奇幻動作片「媽的多重宇宙」台灣首週末上映賣破新台幣1200萬元，攻占新片票房冠軍。圖為導演丹尼爾關（Dan Kwan）（左起）、演員關繼威、吳漢章與導演丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）合影。（台北双喜電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月26日