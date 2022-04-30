曹雅雯「罔市」唱出傳統女性心聲 Lulu搶演女主角

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金曲歌后曹雅雯（中）應邀參與音樂節目「姐妹們的音樂萬萬歲」，分享創作心路歷程並獻唱。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月30日

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（中央社記者王心妤台北30日電）節目「姐妹們的音樂萬萬歲」邀金曲歌后曹雅雯、吳蓓雅、Karencici分享創作歷程。曹雅雯解密「罔市只能回味」其實唱出傳統女性心聲，主持人Lulu（黃路梓茵）則搶爭演女主角。

曹雅雯分享「罔市只能回味」，資深作詞人武雄以萬丹紅豆餅當成靈感。他想到紅豆生命力堅強，能做成紅豆冰、紅豆湯、紅豆泥等各種食品，可塑性高，「這就像是傳統女性認命，為了生活、小孩，去迎合任何形態，不斷的付出與奉獻。」

曹雅雯表示，當時收到歌詞，一度因為太長而煩惱，直到和武雄重新討論才理解歌詞呈現罔市一生，一段都不能少。因此演唱時，中間選擇以快節奏方式唸過場，以像是音樂劇方式呈現。

Lulu打趣表示，「如果真的搬上了舞台，想來應徵演女主角罔市。」曾寶儀則認為曹雅雯專輯「自本」走出新風格，其實也在描述傳統的女性心事，「最後還給女性一個新的展望，活出自己的一片天。」

此集「姐妹們的音樂萬萬歲」將於5月1日晚上9時在公視播出。（編輯：張芷瑄）1110430