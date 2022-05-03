疫情影響 Ella艾拉秀演唱會高雄場延期

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歌手Ella陳嘉樺原訂5月28日在高雄流行音樂中心舉辦的「艾拉秀」演唱會，將延至8月20日。（圖取自facebook.com/Kwansinternational）

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（中央社記者王心妤台北3日電）歌手Ella（陳嘉樺）原訂5月28日在高雄流行音樂中心舉辦的「艾拉秀」演唱會，受COVID-19疫情將延至8月20日。Ella表示，盼歌迷保重身體，8月在演唱會快樂相聚。

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Ella（陳嘉樺）今天在臉書表示，因近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續影響，考慮觀眾身體健康決定將「艾拉秀」高雄站演唱會延期。Ella也透過主辦單位表示，希望歌迷照顧好自己與身邊的家人朋友，期盼大家平安健康，8月能快樂在高雄流行音樂中心相聚。

此外，動力火車日前也宣布原訂5月28日在高雄巨蛋舉辦「都是因為愛」演唱會，將延期至10月15日舉行。動力火車透過唱片公司表示，雖然對這個不得已的決定感到失落，仍希望以大家的健康作為優先考量，盼歌迷保重身體，10月高雄巨蛋見。（編輯：張芷瑄）1110503