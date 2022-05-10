挪威國寶級樂團a-ha成軍40年傳記電影 揭10億次觀看MV故事[影]

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影片來源：造次文化有限公司

（中央社記者葉冠吟台北10日電）在上個世紀80年代以Take On Me一曲，在全球樂壇爆紅的挪威國寶級樂團a-ha，原定今年舉辦的成軍40週年演唱會因COVID-19疫情取消，改以傳記電影「阿哈：帶我走」與樂迷相約戲院。

「阿哈：帶我走」（a-ha:The Movie）將於13日在全台10家戲院上映，台灣更成為亞洲首映國，比日本還早一週上映。消息一出，不少台灣爺奶級樂迷不畏疫情，紛紛集資包場，約好到戲院一起合唱Take On Me等金曲，緬懷青春。

「阿哈：帶我走」由「世界上最爛的人」監製湯馬斯．羅布薩姆（Thomas Robsahm）執導，前後耗時4年與3名團員進行貼身採訪，彙整鉅細靡遺的影音史料，帶領全球樂迷觀眾一同回顧40年前，3名挪威男孩是如何破釜沉舟地飛往英國樂團闖蕩。

a-ha成軍40週年紀念音樂傳記電影「阿哈：帶我走」將帶領樂迷回顧樂團3位團員闖蕩史。（造次映畫提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月10日

電影揭開歷經3度改版、錄音與發行的Take On Me，最後如何蛻變成現今樂迷耳熟能詳的經典版本，成為80年代全球年輕人的國歌幕後故事；也找出Take On Me歷久彌新的經典真人動畫MV又是如何誕生、顛覆流行音樂產業看待MV的影響力，竟在40年後的Youtube創下破10億的觀看數。

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導演除了回顧a-ha成名之作Take On Me外，更進一步探究團員如何面對一夕之間的爆紅壓力，更因3人亮麗的外型，導致樂評圈低估a-ha只是「一片歌手」的偶像樂團。在與流行音樂產業對抗或妥協的多年拉扯後，a-ha經歷多次解散與重組，如今的a-ha是否擺脫Take On Me的成名之苦與不可承受之重，也成為電影想找到的答案。

在這部「阿哈：帶我走」中，團員將帶給所有樂迷最真摯的內心告白，一同回首40年來的風風雨雨與心路歷程。（編輯：張芷瑄）1110510

影片來源：a-ha