日團DEEP SQUAD許願來台開唱 成員盼挑戰吃臭豆腐

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日本音樂團體DEEP SQUAD由成員比嘉涼樹（左起）、TAKA、宇原雄飛、杉山亮司、YUICHIRO、KEISEI組成，團員們都希望有機會到台灣開唱。（LDH 提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月11日

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（中央社台北11日電）日本團體DEEP SQUAD因演唱日劇「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」歌曲在台灣獲關注，希望早日來台開唱。成員KEISEI今天受訪透露曾到台灣旅行，希望下次挑戰吃一公斤的臭豆腐。

DEEP SQUAD前身為團體DEEP，由前成員TAKA、YUICHIRO、KEISEI及新成員比嘉涼樹、宇原雄飛、杉山亮司組成，並於2020年7月正式出道。DEEP SQUAD曾演唱BL日劇「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」歌曲獲得關注，同時也演唱電影版插曲。

DEEP SQUAD今天接受台灣媒體聯訪，成員談到對台灣的印象，KEISEI表示，自己喜歡口味或口感特殊的食物，還有各地特色美食，像是日本納豆，因此想挑戰臭豆腐，更笑稱想吃一公斤的臭豆腐，也希望搭配台灣啤酒食用。

DEEP SQUAD成員年紀落差大，40歲的YUICHIRO與年紀最小的宇原雄飛相差19歲。他們坦言討論寫歌時，曾舉例某部作品的氛圍，像是曾討論經典日劇「101次求婚」的台詞，但年輕成員沒看過。

比嘉涼樹表示，討論過程都很和諧，並不是要求對方一定要聽從自己，而是為了做出更好的作品，想出最好的方法。KEISEI則認為成員年齡分布廣，年輕成員也代表年輕世代歌迷的意見，重點是要讓歌迷們開心。

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被問到想合作的歌手，TAKA許願想和林俊傑合作；KEISEI也跟上懸疑台劇「華燈初上」熱潮，想跟演唱片頭曲的五月天還有片尾曲的告五人合作，「聽到那樣溫暖的聲音對我來說很感動，希望有機會跨越語言隔閡，應該滿有趣的。」

DEEP SQUAD也許願到台灣開唱，KEISEI稱讚台灣人的溫暖與熱情，TAKA希望能到象山看夜景與台北101，YUICHIRO認為台灣與日本羈絆深厚，比嘉涼樹則許願台灣成為海外開唱首站。（編輯：張雅淨）1110511