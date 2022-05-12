周潤發演技太精湛 導演忘拍攝讚是「魔幻時刻」

（中央社記者王心妤台北12日電）經典電影「秋天的童話」將重映，導演張婉婷、編劇羅啟銳今天表示，周潤發片中追著鍾楚紅，表情從瀟灑變得悲傷，精湛演技讓張婉婷一度忘記自己在拍片，稱讚是難忘的魔幻時刻。

「秋天的童話」當時上映片名為「流氓大亨」，周潤發片中飾演在紐約唐人街呼風喚雨的「船頭尺」，遇上鍾楚紅飾演的留學生「十三妹」，在異鄉的他們產生感情，此片也成為2人的代表作之一。相隔35年，將以原片名在台灣重映，導演張婉婷、編劇羅啟銳也特別接受台灣媒體聯訪。

張婉婷回憶，一開始邀請周潤發時，對方還被認為是票房毒藥，沒想到開拍前就因導演吳宇森的「英雄本色」爆紅，但周潤發仍守信飛到紐約拍片，讓羅啟銳稱讚他是真男人。因為拍攝預算有限，周潤發甚至主動提議拿自己的簽名照販售，收益再買餐點犒賞劇組。

當時因為有黑社會覬覦周潤發的拍攝檔期，天天到場盯進度，只為了讓他早日結束拍攝返回香港。張婉婷回憶，當時在場的黑社會有時還會充當臨時演員，「像鍾楚紅在唐人街被騷擾，那些人就是紐約的黑社會兄弟」。張婉婷也說，有時NG要求重新來一次，黑社會兄弟就會說：「又不是要選奧斯卡，可以了啦！」讓張婉婷直接用英文要他們「閉嘴」。

張婉婷表示，周潤發追著鍾楚紅車子的畫面，拍攝當天其實不只黑社會兄弟圍觀，也有警察到場，人聲鼎沸的場景卻在周潤發表情改變後變得安靜，「連我都忘記在拍電影，喊卡以後，現場所有人都在拍掌（拍手）。那是周潤發給了我們難忘的特寫，是我拍這個電影的Magic Moment（魔幻時刻）」。

被問到是否有機會再撮合周潤發與鍾楚紅合作，張婉婷表示，「他們都是躲起來的人」。雖然有時還會遇到周潤發，也能開心聊天，不過要再次合作拍片，目前沒有合適的作品，且想表達的已在電影中說完，沒有打算拍續集。

對於電影重映，張婉婷表示，周潤發飾演的「船頭尺」原型人物是自己的好友「皺皮檸」，可惜不只片中的紐約市景改變，「皺皮檸」也在今年過世了，「本來35週年打算請他去看，但他等不及了，所以我很高興把這段回憶拍下來，永遠（留）在電影裡，他就不會消失」。

「秋天的童話」將於5月20日全台上映。（編輯：黃世雅）1110512