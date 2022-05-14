國片哭悲獲巴西科幻影展最佳影片

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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）第18屆快樂港科幻電影節（Fantaspoa）4月14日至5月1日在巴西南大河州首府快樂港（Porto Alegre）舉行，台灣電影「哭悲」獲得最佳影片、最佳特效獎。

快樂港科幻電影節是拉丁美洲最大的科幻電影節，自2005年起每年在快樂港舉行。因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，2020年和2021年舉辦線上活動，隨著疫苗接種覆蓋率提高，實體活動逐步恢復，快樂港科幻電影節重返展演空間的螢幕。

今年共展映188部國際科幻影片，包括4部台灣電影「哭悲」（The Sadness）、「鳥」（Bird）、「永別」（Part Forever）和「恐怖娃娃機」（Life in a Box），這也是快樂港科幻電影節舉辦18年以來，連續第2年播放台灣電影。

經電影節評選委員會評選及投票，由台灣出品，加拿大籍新銳導演賈宥廷（Rob Jabbaz）主導，台籍演員朱軒洋、雷嘉汭及王自強共同演出的「哭悲」獲得最佳影片、最佳特效獎。

電影節主辦單位邀駐巴西代表張崇哲錄製影片恭賀台灣參影及得獎團隊。張崇哲鼓勵熱愛電影文化的台灣電影從業人員持續以創新思維製作豐富內涵的優秀電影，讓世界對台灣軟實力及文化競爭力有更深入的瞭解，也期待更多台灣影片進入巴西市場。（編輯：馮昭）1110514