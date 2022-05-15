才剛宣布懷孕喜訊 小甜甜布蘭妮IG自曝流產

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國流行歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）不久前才與大家分享懷了第3胎的喜悅，誰料今天就在Instagram透露已不幸流產。

40歲的「小甜甜」和未婚夫山姆阿斯加利（Sam Asghari）共同發文說：「我們非常難過地宣布，我們失去了才懷上不久、奇蹟賜予的孩子。」

「小甜甜」上月在Instagram上說：「我驗了孕…嗯，我懷孕了。」

布蘭妮多年來接受父親監管而無法取出子宮內避孕器（IUD），這樣的監管人生終於在洛杉磯法官裁定下，於去年11月結束。

「小甜甜」和山姆阿斯加利貼文還寫道，他們會「繼續嘗試拓展我們美麗的家庭…在這艱難的時刻，我們懇請大家給我們隱私」。

小甜甜說，她正經歷人生低潮，或許該晚點再宣布懷孕。

小甜甜與歌手前夫凱文費德林（Kevin Federline）育有兩子，分別是16歲的尚恩（Sean Preston Federline）及15歲的杰登（Jayden James Federline）。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110515