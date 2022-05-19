公視探討單親親子關係 唐綺陽：別強迫自己完美

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）公視主題之夜SHOW本週探討單親家庭親子關係，近年鮮少出現在螢光幕前的藝人小炳，談起20年來單親爸爸陪伴孩子的心路歷程，主持人唐綺陽鼓勵單親爸爸不用強迫自己完美。

節目本週播出荷蘭短片「直到世界盡頭」（Till the End of the World），描述8歲女孩瑪希與父親在漁港的小房子裡相依為命，瑪希也常反過來照顧有酒癮的父親，父女用盡自己的方式去愛對方，卻未能真正將心意傳達給彼此。

公視發布新聞稿分享，在影片映後論壇邀請唐綺陽、小炳（余俊賢）與社工師、心理諮商教授等專業人士，試圖為單親爸爸找出「活出自己」的方式，本集將於20日晚上10時在公視首播。

提及如何在單親家庭中陪伴孩子，小炳坦言：「沒有一個人生下來就知道怎麼當父母，更何況是成為一個單親爸爸，我也是邊帶孩子邊學習。」

他回憶當年離婚後對人生感到絕望，染上酗酒惡習。直到某天回家，看到女兒睡覺的那刻，他才驚覺「有一個很重要的女人走了沒錯，但現在有一個更重要的女人需要我」，此後便告訴自己要振作，做個好爸爸陪伴女兒成長。

小炳說，自己和女兒相處像朋友，情感也如同情人般緊密。他在離婚後曾有一名交往對象，但當時年幼的女兒無法接受，還用很多方法表現醋意，於是他決定先暫時維持單身，沒想到就此進入了長期空窗。

直到女兒15歲那年，有天突然對小炳說：「你為了我已經捨下很多東西了，我覺得你可以去談戀愛，找另外一半。」面對女兒態度的轉變，讓自認非常依賴孩子的小炳很驚訝，半開玩笑說：「我突然覺得我好像被拋棄了！」來賓官明儀笑回：「其實我小時候也氣走蠻多我爸的女朋友，但我爸有再婚，所以不要放棄！」

社工師蔡慈涵提醒單親家庭若有需要，可多利用相關資源，「社福機構能陪伴的是照顧單親爸爸的情緒，並從中協助解決親子溝通問題」。

唐綺陽則認為千萬別因小孩失去自己，建議單親爸爸們思考，兼顧孩子心理需求的同時，或許不需要當個完美爸爸，只要「足夠好」就可以，強調「做自己」的重要性。（編輯：管中維）1110519