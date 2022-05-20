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脫線人生戲謝幕 拿下疼某顧家最佳男主角

2022/5/20 18:05
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（中央社記者盧太城台東縣20日電）甘草藝人、諧星「脫線」人生這齣戲謝幕，明天將出殯但不舉行公祭，遺願長眠台東；本名陳炳楠的脫線，一生沒拿過獎，但在影藝圈留下疼某、顧家的風範。

脫線9日在家中安詳過世享耆壽90歲，今天下午脫線牧場傳出誦經聲，脫線的兒孫、親友希望「脫線爸」無牽無掛到西方極樂安心學佛，並且燃燒脫線平日工作的紙糊怪手給他作伴。

靈堂前，6張脫線不同時期的照片，宛如他演藝圈的縮影，包括文化部長李永得、台東縣長饒慶鈴、新竹市長林智堅，以及脫線演藝圈的好友阿西和女兒楊繡惠都送上花籃表達思念。

脫線兒子陳嘉成說，5月9日晚餐後，脫線的妻子林玉貞扶著脫線進入房間休息，脫線摸著妻子的白髮，深情款款說「我好愛妳，並親吻她的額頭」，當妻子轉身要離去時，脫線忽然失去意識往後仰，安詳地離世。

脫線一生深愛著妻子，23歲時不顧家人反對和妻子私奔，當時並未舉行婚禮也沒宴客，2人一路扶持60多年，83歲那年圓夢讓妻子披上婚紗。

脫線民國107年大病後坐輪椅，請了外籍看護照顧陪著他，他不忘幽默地在臉書上說，「以早算命仙跟我說，我86歲那年會有段異國戀情，有個外國年輕女孩，會天天陪在我身邊，跟前跟後。」

脫線說「恁爸才不相信，聽伊放臭屁，阮老某這歹（很兇），整天顧調調，會吃醋，那有可能外國女生陪在我身邊」、「哭么，最近真正實現了，真準」。

脫線也曾感念能從失敗再爬起來，都靠妻子，當初同心養雞殺雞，妻子的手因殺雞浸水都爛去，卻沒一句怨言，脫線說「娶著好某，卡好做祖；娶著歹某，一世人艱苦」。

脫線在臉書上留下勸世語錄，要存好心，不要亂來、不要賭、不要酗酒、不要有小老婆。

脫線說過，他這一生中最大成就，不是演多少戲，金鐘獎金馬獎他一座也沒得過，也不是養幾10萬隻雞，養雞曾經讓他負債幾千萬。他最大成就，就是把家庭顧得很好。

脫線演出的人生戲明天謝幕，拿下疼某、顧家的最佳男主角。（編輯：郭諭儒）1110520

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