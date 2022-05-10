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脫線人生最大迷糊 私奔60年後讓妻圓夢披婚紗

2022/5/10 10:49（5/10 11:38 更新）
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「脫線」（前右）與妻子林玉貞（前左）結婚60年後，妻子才圓夢穿上婚紗。（圖取自facebook.com/tsggg）
「脫線」（前右）與妻子林玉貞（前左）結婚60年後，妻子才圓夢穿上婚紗。（圖取自facebook.com/tsggg）
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（中央社記者盧太城台東縣10日電）甘草藝人、喜劇泰斗「脫線」走完精彩人生，在他的脫線人生中，最大的迷糊是讓妻子等待60年才披上婚紗。

民國103年6月2日清晨，當太陽從海岸山脈露出時，熱氣球冉冉升起，翠綠草皮上，一對新人，男主角穿著鮮豔紅色西裝，女主角穿著女孩子夢想雪白婚紗，男主角在大家催促將捧花送給女主角，挽起女主角的手。

男主角是「脫線

脫線小檔案

  • 本名陳炳楠
  • 生日：1933年10月10日
  • 出生地：台灣新竹市
  • 經歷：演員、主持人、直播主、雞農、司機、修車學徒
  • 演出作品：關山系列晚晴（添水叔）
    台灣廖添丁（一目仔）
    總鋪師（虎鼻師）
    阿嬤的夢中情人（李久）
    大佛普拉斯（眼鏡攤販）

資料來源：維基百科

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」，女主角是他的妻子林玉貞。2人結婚60年後，「脫線」才讓妻子圓夢穿上婚紗。

本名陳炳楠的「脫線」，縱橫演藝圈多年，他23歲時與妻子林玉貞在不顧家人反對下私訂終身，當時並未舉行婚禮也沒宴客，2人一路扶持60多年。

私訂終身後，妻子一直沒穿過白色婚紗。為了彌補對妻子的虧欠，「脫線」民國103年報名台東縣政府熱氣球婚禮，讓妻子圓夢。

2人在大家見證下完成婚禮，常演喜劇的「脫線」當被拱著親吻老婆時，他露出羞澀表情，接著挽著妻子坐上熱氣球，「脫線」終於忍不住掉下眼淚。

他當時向妻子說，「妳辛苦了60年，今天 （103年6月2日）終於讓妳穿上禮服，現場上千名民眾都在為我們祝福」。林玉貞則緊緊地握著「脫線」的手，熱氣球緩緩上升，將2人帶上湛藍的天空，俯視翠綠的大地。

「脫線」事後再臉書（Facebook）貼文指出，「當年阮的年代很保守，阮跟阮某（台語：妻子）並沒熟識，而是跟一對男女朋友出遊挽橘子（採橘子），結果堵到（遇到）落大雨淹水，整晚沒法度轉去（無法回家），因她家教很嚴，回去會被誤會打死，所以就跟阮私奔吃苦了！她也很有耐性就跟我這散赤人（窮苦人）一世人了！」

他曾表示，「現在少年家 （年輕人）聽起來一定不可思議，古早人睏一暗，就跟你一世人，現代人睏3年還不一定是你的人……」。

「脫線」曾說，能失敗再爬起來，都靠妻子，當初同心飼雞殺雞，妻子的手因殺雞浸水都爛去，她沒一句怨言，「默默支持阮……娶著好某，卡好做祖；娶著歹某，一世人艱苦」。（編輯：戴光育）1110510

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