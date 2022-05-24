36題愛上你第3季登場 主持人盼陳淑樺金城武上節目

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）金鐘綜藝主持人炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的談話節目「36題愛上你」邁入第3季，3人許願想把「退隱的、消失的、不見的人都找出來訪」，盼歌壇天后陳淑樺、巨星金城武上節目。

「36題愛上你」今天舉辦記者會宣布最新一季將於6月19日開播，本季加入「大數據分析提問」，3名主持人也提前體驗，揭露3人近半年網路聲量高峰的議題。

炎亞綸不意外便是每逢地震就被點名，讓唐綺陽笑說：「你除了地震，沒有別的了。」唐綺陽讚賞女星大S（徐熙媛）閃婚舊愛、直呼浪漫，也衝出高聲量。而今年初舉行婚禮的吳姍儒更迎來一波超高聲量，唐綺陽看了資料驚呼：「我們3筆還沒她1筆高耶」，炎亞綸忍不住笑說：「看來還是要結個婚喔」。

記者會上，3人也向各界名人喊話，唐綺陽透露新一季想把「退隱的、消失的、不見的人都找出來訪」，許願能訪問歌壇天后陳淑樺，炎亞綸希望訪到巨星金城武；吳姍儒則希望邀女星小S（徐熙娣）女兒上節目，「從女兒的角度觀察媽媽，特別是許老三她真的很有趣」。

吳姍儒本月初與先生同日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），康復後今天首度公開露臉，但她大嘆「我出來3天，就錄影3天」，也透露目前身體狀況「用比較長時間恢復體力，現在會比較累，畢竟身體剛打了一場仗」。

吳姍儒還笑稱自己的家裡是「陰」宅，前陣子剛變成「陽」宅，「好不容易又回到『陰』宅，第一次覺得住『陰』宅是好事」，也因疫情變化，今年反覆隔離、出關，她感嘆：「我今年只工作了1個半月。」

為迎來第3季，唐綺陽近來則靠著中藥養生，「晚上也睡得早，心血管跟胃食道逆流跟著改善許多」。神清氣爽的她透露目前體重已少了6公斤，希望在本季結束前可以達到減重10公斤的目標。

「36題愛上你」將於6月19日起，每週日晚上9時在公視首播；Yahoo TV、MyVideo、中華電信MOD、Hami Video等影音平台將在晚上10時跟播上架。（編輯：張雅淨）1110524