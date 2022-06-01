吳慷仁赴馬國拍新片 陽光熱情曬成「煮熟的蝦子」

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（中央社記者王心妤台北1日電）金鐘視帝吳慷仁赴馬來西亞拍攝台馬合製電影「富都青年」今天開鏡，他再為角色瘦身、曬黑，當地陽光燦爛，讓他曬成「煮熟的蝦子」，飾演弟弟的陳澤耀則被導演要求增胖，「兄弟」境遇大不同。

吳慷仁跟陳澤耀在「富都青年」中飾演無法拿到身分證的兄弟，在充滿各國移工的巴剎生活。吳慷仁片中無法言語，甘於接受命運安排，陳澤耀不願向命運低頭，卻捲入一場命案。

吳慷仁為了拍攝，5月初就飛到馬來西亞準備瘦身及曬黑膚色，至今已減了8公斤。因為馬來西亞陽光熱情，吳慷仁被曬到全身發紅，有粉絲打趣回應：「這下慷仁變蝦仁。」

不同於吳慷仁的準備，陳澤耀反而被導演要求增重，讓他能放寬心吃澱粉和甜食。陳澤耀表示，原本想帶吳慷仁吃在地美食，沒想到吳慷仁因為角色無福消受，「太可惜啦，希望下次他再來馬來西亞旅行，我會當導遊兼翻譯員，帶慷仁哥好好享受美食美景。」

對於跟陳澤耀合作演兄弟，吳慷仁誇獎陳澤耀像個大孩子，「在與他同年齡層的藝人身上，我看到很少見的生活感。這趟來是演這裡（大馬人）的角色，反而是我在模仿他、跟他學習。」

「富都青年」也是金馬影后李心潔首部監製作品，她認為在馬來西亞拍片不易，感謝所有影人幫忙，同時也感謝導演丈夫彭順，「他給我很多鼓勵，以及實際經驗分享，這些意見真的幫了我不少。」

對於身分轉換，李心潔認為，必須用更冷靜的角度思考才能做出好的決定，還要整合台前幕後團隊，不是一件容易的事。（編輯：張雅淨）1110601