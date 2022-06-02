威爾史密斯掌摑事件 妻：盼雙方聊聊解心結

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）潔達蘋姬史密斯終於公開談論丈夫威爾史密斯在今年奧斯卡頒獎典禮上掌摑克里斯洛克的事件，說她希望這兩個「聰明、有能力」的男人能有機會聊一聊、解開心結。

3月舉行的第94屆奧斯卡頒獎典禮上，諧星克里斯洛克（Chris Rock）頒發最佳紀錄片獎之前，拿潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）光頭造型開玩笑。台下的威爾史密斯（Will Smith）盛怒之下，衝上台甩了克里斯洛克一巴掌。

潔達蘋姬史密斯患有脫髮症，索性以光頭造型示人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，潔達蘋姬史密斯在自己的網路節目「紅桌談話」（Red Table Talk）邀請一名母親作為嘉賓，這名嘉賓的12歲兒子因患有脫髮症而遭霸凌，最後走上自殺這條路。

潔達蘋姬在節目中說：「這是一場關於脫髮症非常重要的『紅桌談話』。有鑑於我本身的經歷以及奧斯卡頒獎典禮發生的事件，有成千上萬的人向我述說了他們的故事。」

她說：「我利用這個機會，讓脫髮家庭有機會談論內心感受，同時讓民眾了解什麼是脫髮症。」

接著她談到丈夫威爾史密斯和克里斯洛克之間的事。

她說：「關於奧斯卡頒獎典禮當晚，我現在最深的希望是這兩個聰明、有能力的人有機會把這件事說出來、癒合傷口、並且和解。當今世界我們需要他們，我們比過去任何時候都還需要他們。」

這是潔達蘋姬首次公開談論這場奧斯卡頒獎典禮的插曲。今年4月，她的節目第5季開播時，標題卡上寫著：「由於過去幾週發生的事情，史密斯一家持續專注在深層的療傷。」

「當時機到了，我們將在這張桌子分享一些療傷心得。而在那之前，這張桌子將繼續提供有力的、激勵人心和療癒的見證，像是我們第一位來賓的現身說法。」

掌摑事件後，威爾史密斯在發布聲明，公開向克里斯洛克和奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts & Sciences）道歉。

美國影藝學院董事會後來宣布懲處，未來10年威爾史密斯都不得加奧斯卡頒獎典禮。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110602

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