關押10個月 吳亦凡案10日審理並擇期宣判

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（中央社記者吳柏緯上海11日電）在中國發展的加拿大籍藝人吳亦凡因涉嫌性侵罪，去年8月間被北京朝陽區人民檢察院批准逮捕。據官方通報，本案於本月10日在北京審理，將擇期宣判。

吳亦凡於去年6月被指控誘姦未成年少女，7月31日，吳亦凡因涉嫌強姦罪，被北京市朝陽公安分局刑事拘留。8月16日，北京市朝陽區人民檢察院在官方微博發布，經依法審查，對「犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕」。

3個月內，演藝生涯從雲端掉到谷底。

根據中共中央政法委新聞網站官方微博「中國長安網」通報，吳亦凡涉及強姦、聚眾淫亂一案於10日開庭，由北京市朝陽區人民法院依法審理。因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理方式。法院將依法擇期宣判。

在官方通報後，「吳亦凡案開庭」一詞成為中國社群平台微博的熱門關鍵字，衝上了熱搜榜，截至目前已有4.1億次閱讀量。不少網友群情激憤，要求官方應該從重判刑，還給被害人公道。此外，也有一些自媒體整理案件的時間軸與懶人包，供網友參考。

根據中國的刑法，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，可處3年以上、10年以下的有期徒刑；若是姦淫不滿14歲者，從重處罰。而強姦婦女、姦淫幼女，有法條上所列特別惡劣情況的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

吳亦凡出生於1990年11月，今年30歲。2012年初他正式出道，近年成為中國傳媒口中的「頂流（頂級流量）明星」。（編輯：周慧盈）1110611