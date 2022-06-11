許志豪節目演唱「人生的歌」被打斷 氣到要重來

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（中央社記者王心妤台北11日電）節目「姐妹們的音樂萬萬歲」邀請歌手許志豪、吳秉洛等人分享KTV趣事。許志豪演唱「人生的歌」時，主持人Lulu不停地伴舞搞笑，讓他沒辦法全力發揮唱功，氣到要求重唱。

歌手許志豪、吳秉洛、李安鈞、陳瑽、李雅微與主持人曾寶儀、LuLu（黃路梓茵）在節目上唱KTV，並暢聊趣事。許志豪擁有歌手、主持人經驗，他認為節目編排與氣氛很重要，為了對付硬要合唱的人，就會點唱類似歌手黃乙玲「人生的歌」風格的歌。

LuLu在節目上逗趣貼身伴舞，讓許志豪頻頻被影響，要求重新再唱一次。許志豪笑說，「這麼有感情的歌搞砸了，我一定要重唱！我一定要重唱！今天這單我一定不買。」

LuLu也繼續打趣說，「許董，平常我們這種要伴舞還要加錢，是不是？」逗得全場笑不停。

曾寶儀也分享年輕時到KTV必唱王菲的歌，尤其是「執迷不悔」；LuLu則是必點陳雷與孫淑媚、「二姐」江蕙的歌。

最新一集「姐妹們的音樂萬萬歲」明晚9時在公視播出。（編輯：戴光育）1110611