黃玠迎出道15週年 重錄「25歲」揪歌迷找回青春

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創作歌手黃玠為慶祝首張專輯發行15週年，把舊作「25歲」、「做朋友」重新編曲錄製，唱出有別於年輕歲月的酸澀，隨著自己步入中年，一同陪伴樂迷體悟新的感受。（親愛的音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）「民謠創作才子」黃玠迎接出道15週年，宣布舉辦「今年，25歲」巡迴演唱會，更將經典歌曲「25歲」重新編曲錄製，作為獻給歌迷最溫暖的禮物，一同找回青春記憶。

善於用吉他創作的黃玠，2007年發行首張專輯「綠色的日子」，以生活感詞曲在獨立樂壇獲得關注，其中與金曲歌后魏如萱合作的「香格里拉」一曲，唱出不少人對理想生活的美好嚮往，陪伴樂迷度過低潮片刻。兩人除了「香格里拉」外，當初還一起錄製「25歲」，唱出剛步入社會的迷惘與徬徨，也成為歌迷珍藏的好歌。

為慶祝首張專輯發行15週年，黃玠把舊作「25歲」、「做朋友」重新編曲錄製，唱出有別於年輕歲月的酸澀，隨著自己步入中年，一同陪伴樂迷體悟新的感受。

黃玠說：「『25歲』在當兵時就寫好了，以前剛表演的時候很常唱，但隨著年紀超過25歲，反而越來越少唱，但都會收到歌迷私訊遺憾沒聽到，後來才知道原來自己的創作，能給予別人強大能量。」

久未辦專場的黃玠也宣布將舉辦「今年，25歲」巡迴演唱會，揪樂迷一起搭乘時光機找回青春記憶，「雖然大家離25歲都很遠了，但聽這首歌好像喚醒住在體內的老朋友陪伴，很有安全感，或許因為長大一些，才能繼續與生命片刻產生連結，希望能跟大家好好再次敘舊。」

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特別的是，黃玠更親自手繪專輯「小綠人」的圖示，拿到戶外斑馬線拍照，復刻封面造型，更特邀演員林予晞擔任本次海報與宣傳照攝影師。本身就是黃玠樂迷的林予晞得知要負責掌鏡，開心表示：「能夠替黃玠出道15週年留下珍貴意義的照片，彷彿也回首自己的青春。」

「今年，25歲」巡迴演唱會分別於8月20日在高雄後台Backstage Live舉辦；8月26日在台北Legacy；9月3日在台中Legacy。門票7月4日開放專屬歌迷搶先購買，7月7日正式開賣。（編輯：張芷瑄）1110617