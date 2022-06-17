唐綺陽占星永不退休 誓言做到生命最後一刻

被粉絲稱為「國師」的占星專家唐綺陽近年在演藝圈多方發展，去年更勇奪金鐘獎，不過她認為占星是自己的根本，也強調不會停止占星、沒有考慮退休，「會做到我死，我覺得這是我的使命」。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月17日

（中央社記者葉冠吟台北17日電）占星專家唐綺陽今天出席「NAKED URANAI TAIPEI AI占卜展」，被問及會做占星做到幾歲退休，她表示：「做到我死，我覺得這是我的使命」，也願意替後續占星新秀開路。

被粉絲稱為「國師」的唐綺陽近年在演藝圈多方發展，甚至在去年摘金鐘獎，不過她認為占星是自己的根本，一路走來始終不曾放棄，只是工作模式得做出改變。

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唐綺陽坦言，過去十幾年持續做「每日運勢」，甚至推出APP，每天都得像機器人般工作。直到去年她終於受不了了，但團隊跟她說，得對購買APP的消費者負責，讓她崩潰直呼：「我賠錢給他們，還你錢，我不要做了。」最終和團隊討論後，決定在今年7月終止服務。

唐綺陽說，長期寫書也對身體負荷很大，尤其是視力，自己的事業確實得轉型，但她強調不會停止占星，也沒有考慮退休，「我會做到死，我覺得這是我的使命」。至於未來會有新秀占星專家出現，唐綺陽也樂見其成，願意為他們打頭陣，「很棒，姊姊先為你們開路」。（編輯：張芷瑄）1110617