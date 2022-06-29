黃宣豆子童話叩關金曲歌王 找出心中傑克活出自我

金曲33（中央社記者王心妤台北29日電）頂著招牌光頭的黃宣每次出場都有不同的華麗造型，他的歌也如本人多變，這次以專輯BEANSTALK的「傑克與魔豆」童話象徵自己追尋音樂的過程，無論得獎與否，過程已經超越結果。

YELLOW黃宣2020年推出首張專輯「浮世擊」就摘下金音獎最佳創作歌手獎、最佳節奏藍調歌曲獎，這次則以新專輯BEANSTALK入圍本屆金曲獎最佳華語男歌手獎、最佳編曲人、最佳演唱錄音專輯3個獎項。

黃宣接受中央社記者專訪解釋，專輯名稱其實有3種意義，第一層意思是名稱源自童話「傑克與魔豆」（Jack and the Beanstalk），主角傑克種下魔豆爬著豆莖也像是黃宣在音樂路往上爬的過程，最後傑克找到會唱歌的金豎琴，也代表這是段尋找音樂的旅途，「這是我寫給自己的情書，也是探索自我的旅程。」

第二層意義則是BEANSTALK拆解出STALK有追蹤、偷窺之意。黃宣表示，「這也像是在疫情期間，我們都只能透過一個小框框（象徵3C用品）認識世界或是認識別人。」第三層意義則是拆解成Beans talk，有豆子物語的意思，也是指人們透過對話與溝通建構出一個世界，黃宣也是藉由詞語建構出音樂世界。

黃宣說自己不是一個目的導向的人，「就像傑克爬豆莖不知道會得到什麼，海盜也不會因為找到寶藏就停止冒險，我是享受過程中音樂給我的刺激還有成就感，我可能有也可能沒有拿到寶藏，但那只是Bonus，對我來說過程的價值更重要。」

但被問到想不想得金曲獎，黃宣毫不猶豫說：「當然！」但他也笑稱在自己的宇宙中，入圍就是得獎，無論當天的結果，自己都已經是歌王。

黃宣希望透過音樂作品讓大家意識到找自己比做自己還重要，「只有自己能決定成為怎樣的人，人的價值也不是活在別人眼光，專注在自己的道就夠了，我的道就是透過音樂傳遞理念，相信每個人心裡都有一個傑克。」

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道、晚間7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：張芷瑄）1110629