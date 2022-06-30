美國R&B天王勞凱利性犯罪判30年 律師：他因判決崩潰

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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國節奏藍調歌手勞凱利（R. Kelly）今天被判30年徒刑，罪名是數十年來主導招募和誘騙青少女及女性發生性行為。他的律師說，勞凱利因判決而「崩潰」，但會尋求上訴。

55歲的勞凱利曾是歌壇巨星，以I Believe I Can Fly一曲走紅。法新社報導，這項判決比檢察官求刑25年還要長，讓他多年來身敗名裂的過程告一段落。

勞凱利去年9月被控9項罪名全數被定罪，包括最嚴重的敲詐勒索。

美國紐約東區聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）肯定這項判決對於證稱遭受「可怕虐待」的11名受害人來說是「重大成果」。

勞凱利的律師彭季恩（Jennifer Bonjean）向法官表示，勞凱利是在「混亂」環境下成長的產物，曾在孩童時期遭到性虐待。

判決宣讀後，彭季恩向媒體表示，勞凱利因這項判決「崩潰」，但會尋求上訴。彭季恩說：「坐牢30年對他來說猶如無期徒刑。」

勞凱利曾3度榮獲葛萊美獎（Grammy Awards），如今卻聲名狼藉，他在聆訊期間因訴訟未決，選擇不發言。

勞凱利在紐約被定罪一事，普遍被視為「#我也是」（#MeToo）反性侵與性騷運動的里程碑，這是原告多為非裔女性的第一起大型性侵害審判。

這也是數十年來身陷虐待孩童與女性傳聞的勞凱利首度面臨刑事後果。證人提出了強暴、使用毒品、監禁和兒童情色等行為的駭人證詞。

紐約州案件的核心是勞凱利與已故歌手艾莉婭（Aaliyah）的關係。勞凱利譜寫並製作她的首張專輯「年齡不過是數字」（Age Ain't Nothing but a Number），後來與當年15歲的艾莉婭非法結婚，因為他擔心艾莉婭懷了他的孩子。

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紐約布魯克林聯邦法院法官唐諾利（Ann Donnelly）說，證據顯示勞凱利「對人類的痛苦漠不關心」，且對受害者犯下「徹底的暴行」。唐諾利還告訴勞凱利：「這起案件不是關於性，而是關於暴力、殘忍與控制。」

勞凱利可能很快就會被送往芝加哥的監獄。他8月將因兒童色情和妨礙指控，在芝加哥接受聯邦法院審判。他在伊利諾州和明尼蘇達州也面臨不同的州級指控。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110630