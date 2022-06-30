更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力
生活

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

美國R&B天王勞凱利性犯罪判30年 律師：他因判決崩潰

2022/6/30 11:49（6/30 12:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國知名節奏藍調歌手勞凱利（前）因性侵害婦女等罪刑，29日遭判處30年徒刑。圖為2019年勞凱利出席法院聽證會。（美聯社）
美國知名節奏藍調歌手勞凱利（前）因性侵害婦女等罪刑，29日遭判處30年徒刑。圖為2019年勞凱利出席法院聽證會。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約29日綜合外電報導）美國節奏藍調歌手勞凱利（R. Kelly）今天被判30年徒刑，罪名是數十年來主導招募和誘騙青少女及女性發生性行為。他的律師說，勞凱利因判決而「崩潰」，但會尋求上訴。

55歲的勞凱利曾是歌壇巨星，以I Believe I Can Fly一曲走紅。法新社報導，這項判決比檢察官求刑25年還要長，讓他多年來身敗名裂的過程告一段落。

勞凱利去年9月被控9項罪名全數被定罪，包括最嚴重的敲詐勒索。

美國紐約東區聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）肯定這項判決對於證稱遭受「可怕虐待」的11名受害人來說是「重大成果」。

勞凱利的律師彭季恩（Jennifer Bonjean）向法官表示，勞凱利是在「混亂」環境下成長的產物，曾在孩童時期遭到性虐待。

判決宣讀後，彭季恩向媒體表示，勞凱利因這項判決「崩潰」，但會尋求上訴。彭季恩說：「坐牢30年對他來說猶如無期徒刑。」

勞凱利曾3度榮獲葛萊美獎（Grammy Awards），如今卻聲名狼藉，他在聆訊期間因訴訟未決，選擇不發言。

勞凱利在紐約被定罪一事，普遍被視為「#我也是」（#MeToo）反性侵與性騷運動的里程碑，這是原告多為非裔女性的第一起大型性侵害審判。

這也是數十年來身陷虐待孩童與女性傳聞的勞凱利首度面臨刑事後果。證人提出了強暴、使用毒品、監禁和兒童情色等行為的駭人證詞。

紐約州案件的核心是勞凱利與已故歌手艾莉婭（Aaliyah）的關係。勞凱利譜寫並製作她的首張專輯「年齡不過是數字」（Age Ain't Nothing but a Number），後來與當年15歲的艾莉婭非法結婚，因為他擔心艾莉婭懷了他的孩子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

紐約布魯克林聯邦法院法官唐諾利（Ann Donnelly）說，證據顯示勞凱利「對人類的痛苦漠不關心」，且對受害者犯下「徹底的暴行」。唐諾利還告訴勞凱利：「這起案件不是關於性，而是關於暴力、殘忍與控制。」

勞凱利可能很快就會被送往芝加哥的監獄。他8月將因兒童色情和妨礙指控，在芝加哥接受聯邦法院審判。他在伊利諾州和明尼蘇達州也面臨不同的州級指控。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110630

延伸閱讀
R&B天王性犯罪數十載 勞凱利9項罪名全成立美歌手勞凱利性侵案 前女友：交往時遭暴力相向美歌手勞凱利遭指控 男子稱青少年時被性侵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族