跨界棒球被打爆黃忠義撂重話 譚雅婷嘆比射箭複雜

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）前中職名將黃忠義坐鎮總教練的運動實境節目「超級王牌棒球隊」，今天曝光正式預告，選手比賽實況慘不忍睹，讓黃忠義臉色鐵青，里約奧運射箭銅牌譚雅婷哀號打棒球比射箭複雜。

預告中，總教練「東哥」黃忠義與首席教練方昶詠神情嚴肅，黃忠義質問運動員參加節目的心態是什麼，還要他們捫心自問：「是把參賽當作節目？還是把運動獻給喜歡體育的觀眾？」

方昶詠撂下重話：「每個人都有共同目標和任務，要把自己分內事情做好！」打擊教練陳文賓更直言：「剛接觸時，心想東哥太大膽、死定了，敢拿這群雜牌軍跟職棒打！」

教練團的重話，重擊這群贏得各項賽事獎牌、跨界挑戰棒球的頂尖運動員。所有人原本抱持信心，想在紅土擊出安打和全壘打，沒想到首場比賽就被打爆，讓全隊士氣低迷。擔任投手的藝人紀亞文，首場暴投連連、第一局還沒結束就讓對手得超過5分，痛苦到想請教練把自己換下場。

全大運跆拳道女團品勢金牌得主姜巧文也淚灑現場，回憶訓練過程，她表示，第一週因連續2、3天都打不到球，覺得自己很糟糕落淚，期間更被教練猛念，連一顆球都接不到，甚至被工作人員告知「妳是打得算爛的球員」。

里約奧運射箭銅牌女將譚雅婷坦言，棒球規則相較射箭對她來說太複雜，「射箭站在場上不用想太多，只要專注在自己而不被影響，但棒球則是若隊友沒進入狀態，團隊就是一盤散沙」。

譚雅婷提到，一開始後悔為什麼參與節目，「學打棒球比一天練500支箭還累，當一個棒球選手要會跑、會衝刺，相當全面。」她直言：「腳也不是我的強項，各種訓練跟不上，一度想放棄。」但也因為這一役燃起再戰奧運的決心。

「超級王牌棒球隊」有逾10名球星擔任飛行教練，包含知名投手耿伯軒將親自上陣參賽，指導運動員投球準度與技巧，前體育主播卓君澤也將擔任賽事播報員。

節目將於7月9日起每週六晚上10時在民視無線台播出，LINE TV每週日晚上10時播出，巨宸製作/超級王牌棒球隊YouTube頻道每週三中午12時播出。（編輯：張雅淨）1110630