吳慷仁為新片暴瘦8公斤 李心潔心疼備愛心便當

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（中央社記者葉冠吟高雄3日電）演員吳慷仁與大馬男星陳澤耀主演的電影「富都青年」今天殺青，吳慷仁這回又為作品曬黑、暴瘦8公斤，讓監製李心潔心疼到準備愛心便當補營養，一打開卻是青菜豆腐，讓吳慷仁超沮喪。

「富都青年」由馬來西亞的摩爾娛樂公司與台灣的新世紀南向開發公司跨國合製，劇組今天透過視訊和媒體分享拍片點滴。

全片由導演王禮霖執導並撰寫劇本，自2020年金馬創投得獎後，歷經2年完成拍攝，更邀到金馬影后李心潔首次擔任監製，每天到現場親力親為。李心潔今天受訪時更向導演許願要再寫一份劇本，讓她當演員，和兩名男演員對戲才過癮。

電影內容碰觸敏感議題，呈現社會底層黑暗面，吳慷仁及陳澤耀飾演被父母遺棄的孤兒兄弟，相依為命一起長大，雖然在馬來西亞土生土長，但都是沒有身分證、不被國家承認的社會邊緣人，無法享有一般公民的權利及福利。

吳慷仁詮釋的啞巴哥哥，在菜市場當搬運工，認命只求與弟弟陳澤耀平安度過餘生；陳澤耀飾演的弟弟個性衝動，不甘向命運低頭，暗地違法販賣假證件，一心想賺錢帶哥哥離開又臭又髒的菜市場。

吳慷仁表示，自己是受劇本打動而接演，遠赴大馬拍片兩個月，更為角色曬黑又激瘦8公斤，以符合片中打零工的形象。有趣的是，入住飯店前吳慷仁還先詢問房間可否曬到太陽，因為要保持曬得黝黑。

敬業的吳慷仁堅持瘦身的意志力也讓劇組佩服又擔心，李心潔表示，「慷仁的情緒戲很重且天氣炎熱，我每天都問慷仁你有吃東西嗎？很擔心他體力不支會暈倒。」她甚至請家裡廚師準備愛心便當和雞湯，為吳慷仁補充營養。

吳慷仁則笑說，當時充滿期待地打開便當，卻只看到豆腐和青菜，感到沮喪。李心潔苦笑回應：「我怕害你前功盡棄嘛。」

吳慷仁殺青時，抽離角色的方法就是大吃美食，「我殺青那天，心潔帶給我超好吃的巧克力蛋糕，我忍了兩個月終於放開猛吃。」

至於拍片期間因為要培養角色沉重心情，是否有特意不跟家人及女友邵雨薇聯絡，吳慷仁害羞表示，「不會啦，還是要聯絡啦」，並強調彼此都很能理解演員的工作。（編輯：張雅淨）1110703