朱俐靜病逝利菁淚喊我的寶貝 朱芯儀悼：妳很勇敢

（中央社記者葉冠吟台北4日電）歌手朱俐靜3日病逝，享年40歲，看著她成長、奪冠的歌唱選秀節目「超級偶像」主持人利菁在臉書淚喊：「我的miu寶貝，眼淚一直停不下來」；同樣勇敢對抗乳癌的朱芯儀也不捨發聲。

朱俐靜2020年罹患乳癌，努力抗癌2年後仍不敵病魔，今晚家人在臉書發布聲明，證實她3日已離開人世。

朱俐靜2009年以「超級偶像」總冠軍出道，在節目中一路看著她過關斬將的利菁，聽聞噩耗後，在臉書用24個哭臉不捨表示：「我的miu寶貝，眼淚一直停不下來，妳是陽光天使，我們都愛妳」。

利菁更分享朱俐靜貼心寫給她的手寫卡片，上面寫著：「親愛的菁姐，妳是我努力工作，認真生活，堅強卻溫暖的榜樣」。

朱俐靜「超級偶像」時期評審林隆璇也留言表示：「Hi Miu感謝你帶給我們美好的聲音及爽朗的笑容。超偶時期你的Without You，一戰成名，驚艷所有評審，你畢業後，每年都收到你的禮物，老師們都覺得你是一個念舊又感恩的人，在這個時代難能可貴。之前我的個唱第一個想到就是邀請你，因為你的現場爆發力及感染力無人能及，感謝你的出現，願你前往的世界沒有痛苦，充滿快樂及你喜歡的音樂。」

同樣是「超級偶像」節目總冠軍出身的艾怡良，也不捨發聲：「這幾年辛苦妳了親愛的Miu，願我們有天若再碰到彼此，一樣開懷笑著，一樣努力唱著，希望她的家人保重身體也請節哀，Love」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而近期也積極對抗乳癌病魔，曾受朱俐靜打氣鼓舞的演員朱芯儀，則貼出黑白照片哀悼，「相信妳是去了一個更無痛苦的地方，妳已經很勇敢了，真的，希望那裡可以讓妳自由歌唱」。

另外，陶晶瑩、黃子佼、曾沛慈、許志豪、家家、郭婷筠、八三夭阿璞、許仁杰、孫淑媚、閻奕格、許富凱、陳大天、李佳薇、四分衛阿山、梁一貞、黃靖倫等無數星友都在朱俐靜的臉書貼文下留言，想念她燦爛的微笑與歌聲帶來的溫暖力量，反映出朱俐靜的好人緣，也更不捨她這麼早離開。（編輯：李錫璋）1110704