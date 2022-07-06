姚淳耀為走大運花10萬買寶劍 炎亞綸迷水晶砸大錢

（中央社記者葉冠吟台北6日電）邪教犯罪影集「我願意」雙男主角姚淳耀、炎亞綸今天出席媒體茶敘造勢，兩人坦言都是相信無形力量的人，姚淳耀為走大運曾砸新台幣10萬元買寶劍，炎亞綸則曾花10萬買水晶洞。

姚淳耀在「我願意」中飾演洞悉人性貪婪面的神秘心靈成長團體教主，炎亞綸則是大明星信眾，在最新釋出的預告中，被亂棍毒打，卻被說成是感受疼痛恐懼的鍛鍊課程。

談及現實中的宗教信仰，兩人都曾求神拜佛，炎亞綸每年會固定請人看風水，有回迷上水晶，還曾砸10萬元買水晶洞，平時也喜歡去行天宮和收驚師姐聊天；姚淳耀則是年輕時曾被「算命老師」指示，花10萬買「寶劍」來換走10年大運，「結果到台北地下街發現，同樣的寶劍只要2000、3000塊」，不過還真的在36歲那年奪下金鐘視帝。

姚淳耀笑言前年入圍金鐘獎時，好友巫建和建議他，要帶著已拿過的金鐘主持人獎座去拜神加持，果然順利奪獎，話還沒講完，一旁的炎亞綸就驚呼：「你也有得過主持人獎？我不知道！」引起現場哄堂大笑，讓他連忙說自己很失禮、稱讚姚淳耀「你好帥喔」。

炎亞綸在劇裡則飾演討人厭的大明星，還在劇中摔劇本，他笑言只有在戲裡才能滿足想像，「平時怎麼敢，會被導演罵死」，以前確實偶有情緒失控，因為對工作要求完美，沒達成後轉嫁到別人身上，現在比較成熟，懂得怎麼面對。

但炎亞綸也徹底感受到角色的內心困境，「很多大明星會不知道是如何站到舞台的高點，到底是自己的魅力還是身邊的人造就一切，才會投入宗教裡面。」而此次刻意用真名「吳庚霖」演出，他表示是因為：「真名會打醒我一件事：『你就是一個人』，不管你今天獲得多少掌聲，這個名字一再提醒我是個普通人，主角經歷過的困難，也是吳庚霖的。」

首度和炎亞綸合作，姚淳耀則用「舒服」2字形容對戲過程，表示從讀本第一天，炎亞綸就很願意「打開自己」，分享私下曾發生的事，讓人沒有距離，「認識到現在只會越來越喜歡他，在實境節目看到的他就是平時的樣子。」

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至於飾演「教主」的難度，姚淳耀坦言要說服他人很困難，特別找了很多邪教紀錄片、書籍參考，「當中提及一聽到教主的聲音彷彿被催眠，所以在詮釋很長的台詞時，很努力讓自己完全不NG」，也很感謝炎亞綸和其他飾演信徒演員的信服崇拜，「是大家一起讓這個角色成立！」

「我願意」由金鐘編劇吳洛纓、「角頭－浪流連」導演姜瑞智共同執導，29日起每週五晚上8時，在中華電信MOD/HamiVideo全台首播。（編輯：陳政偉）1110706