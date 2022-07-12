黃玠當兵站哨寫出香格里拉 激靈感考慮也在家站

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歌手黃玠（右）本週要幫即將到高雄開演唱會的好友魏如萱（左）代班電台DJ，幽默自稱DJ「五天樂」，要讓聽眾5天都快樂。（Hit Fm聯播網提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）歌手黃玠今年迎接出道15週年，日前到好友魏如萱的電台節目宣傳演唱會。黃玠在當兵站哨時創作出歌曲「香格里拉」，他打趣說最近創作進度緩慢，曾考慮是否也得在家站哨激發靈感。

由於魏如萱7月底將到高雄舉辦演唱會，和電台請假專心備戰，多年好友黃玠也義氣相挺，幫她代班本週電台節目「OH夜DJ」一連5天，讓黃玠幽默表示自己是DJ「五天樂」，讓聽眾5天都快樂。

黃玠上次發專輯已是2016年，魏如萱說這6年來，自己每年都會問一次黃玠何時要發片，他透露今天會有新專輯問世，預計個人巡迴演唱會結束後進錄音室，年底前一定會發。

黃玠回想以前兩人合作時，都是他騎摩托車載魏如萱去錄音，兩人是分享生活大小事的好友。魏如萱趁機爆料，以前黃玠失戀，自己曾陪他在KTV唱歌唱到天亮。黃玠對魏如萱的最大印象則是當時錄「香格里拉」時，發現自己寫的歌被魏如萱唱得那麼好聽，就好像他身上的衣服給金城武穿，一定也會變得很好。

魏如萱表示，「香格里拉」是她生命中極重要的一首歌，感謝黃玠寫了這首歌，黃玠則回應，他觀看魏如萱演唱會唱到這首歌時有落淚，心想：「天啊！這首歌寫太好了吧！」才回過神來想到原來這首歌是自己寫的。

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黃玠說，當年寫歌似乎有預知能力，怎麼現在40歲後再聽，歌裡已預知了現在處境，原來25歲年輕的自己已給未來的自己答案；而「香格里拉」這首歌是黃玠快退伍時、在站哨中創作出來的，他笑說，現在創作進度緩慢，有想過是不是每天晚上都要在家站哨，激發一下靈感趕進度。

黃玠近期將舉辦「今年，25歲」巡迴演唱會，8月20日在高雄後台Backstage Live、8月26日在台北Legacy、9月3日在台中Legacy舉辦巡迴演唱會；其中26日台北場已完售，於8月27日再加開一場台北場。（編輯：陳仁華）1110712