音樂劇「倒垃圾」 夏宇童親身體驗環保分隊員

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（中央社記者王心妤台北15日電）音樂劇「倒垃圾」為真實呈現劇情，讓演員與台北市環保局合作，以分隊員身分實地協助民眾倒垃圾。夏宇童難忘民眾用花式動作倒垃圾，還遇到心急阿姨被汁噴到，只能細心安撫。

全民大劇團的「倒垃圾」，由賴佩霞、夏宇童、倪安東、呂紹齊、王鏡冠、賴盈螢、劉樸主演，將於9月16日起自台北起跑，後至新竹、台東、花蓮等地巡演。

導演謝念祖今天受訪表示，「倒垃圾」是2020年防疫新生活剛開始時，第一檔在台灣正式演出的音樂劇作品，取材自台灣獨特的倒垃圾文化，以倒掉生活中的不愉快為訴求，加上貼近生活的劇情、歡樂的歌曲打動觀眾。

談到當環保局分隊員的經驗，呂紹齊今天表示，定點倒垃圾是台灣獨有文化，這次體驗更感受清潔隊員的辛苦，未來會好好做垃圾分類；倪安東則自豪當天換上整套隊服，看起來很專業。

賴佩霞此次演出刀子嘴豆腐心的強勢母親。她認為自己演出時下台灣長輩因兒女在外打拚又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法見面的孤獨感。

被問到跟女兒們的互動，賴佩霞打趣說：「我們都是很有自覺的人，我都跟她們說，如果說不出好話，就不要說了。」當她沒說話，女兒們就知道事情不對勁了。

倪安東近日與交往多年的歌手管罄結婚。倪安東否認管罄懷孕，只說婚後生活順利，不只近日運氣好，今年也有演唱會計畫，希望粉絲能好好期待。（編輯：屈享平）1110715