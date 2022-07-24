魏如萱開唱林宥嘉驚喜現身 鼓鼓高流登場自勉努力

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（中央社記者王心妤台北24日電）金曲歌后魏如萱昨晚在高雄巨蛋舉辦HAVE A NICE:DAY演唱會，邀林宥嘉當嘉賓。歌手鼓鼓在高雄流行音樂中心舉辦「聽到請回答」演唱會，並自我勉勵繼續在音樂路上努力。

林宥嘉表示，魏如萱不只是歌手，也是母親、DJ、創作人等身分，選歌時就想以不要太麻煩魏如萱為主，因此2首歌都選唱魏如萱的歌曲，最後合唱「在不確定的世界裡」、「陪著你」。

魏如萱與林宥嘉在台上聊起高雄美食，魏如萱打趣問林宥嘉吃過上次推薦的烤雞串了沒，林宥嘉笑回「剛剛等上台，吃了2串」，讓魏如萱饞得差點流口水。

魏如萱在演唱會上也展現瘦身成果秀出修長美腿，談到今年無緣再奪一座金曲華語歌后，她表示，得獎不是最重要的，而是歌迷的愛且坐在演唱會聽歌，才是最重要的。

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鼓鼓昨晚在高流開唱，鼓鼓表示，一開始想邀請頑童的小春擔任好友，沒想到對方有工作只能婉拒，但小春接到電話時，大淵正好在旁邊，二話不說接下嘉賓任務。大淵在台上自嘲是「代班嘉賓」，演唱會還有蕭秉治現身合唱「我們的主場」。

鼓鼓在演唱會上表示：「這跟彩排的時候完全不一樣，延期好多次，還有這麼多人在這現場，聚在一起非常好。」他自我勉勵會繼續努力，才有機會繼續站在台上唱歌。（編輯：管中維）1110724