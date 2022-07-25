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雷神索爾自嘆弗如 喬登皮爾新片登北美票房龍頭

2022/7/25 14:53（7/25 15:24 更新）
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影片來源：環球影片 官方頻道

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，恐怖片「不！」（Nope）一開片即力壓「雷神索爾」（Thor）最新續集片，以約4400萬美元收入登上北美票房冠軍。

法新社報導，這部外星人入侵科幻懸疑片，是2017年好評破表的「逃出絕命鎮」（Get Out）編劇兼導演喬登皮爾（Jordan Peele）最新力作。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「這對一部原創恐怖片來說，是非凡的開片數字。」

由「逃出絕命鎮」一鳴驚人的丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）領銜主演的「不！」，硬是將「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）踢下了它霸占2週的龍頭寶座。

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）與娜塔莉波曼（Natalie Portman）主演的這部動作喜劇，22至24日期間有2210萬美元進帳，累計票房達2億7600萬美元。

排名第3的是「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru），有1770萬美元表現，總收入來到2億9800萬美元。

「沼澤謀殺案」（Where the Crawdads Sing）同樣下滑1個位置，來到第4。這部改編自迪莉婭．歐文斯（Delia Owens）小說的作品，票房有1030萬美元。

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從第4跌至第5的是派拉蒙的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），上映第9週再添1000萬美元進帳，美加累計票房來到6億3500萬美元。

排名第6至第10的電影依序為：「貓王艾維斯」（Elvis），630萬美元；「刀鋒劍客」（Paws of Fury: The Legend of Hank），390萬美元；「闇黑電話」（The Black Phone），340萬美元；「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion），300萬美元；「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs Harris goes to Paris），130萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110725

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