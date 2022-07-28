昔甜梅號主唱睽違11年推專輯 昆蟲白唱出爸爸搖滾

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音樂人昆蟲白（右2）邀請多名樂團好友，包含體熊專科吉他手包子（左）、929貝斯手嘟嘟（左2）、白目樂隊鼓手小光（右）等，加入製作睽違11年的新專輯「瞬間」。（昆蟲白提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）音樂人昆蟲白睽違11年推出全新專輯「瞬間」，以猛烈吉他音牆撞擊樂迷耳膜，在經歷人生重大變化包含樂團甜梅號解散、父親過世、結婚生子之際，依舊保有搖滾精神。

昆蟲白曾以樂團「甜梅號」主唱兼吉他手闖蕩樂壇，為台灣開創另類後搖滾樂風，以鮮明音樂風格與創作能量，累積一票樂迷支持，成為獨立音樂圈傳奇。他也參與眾多樂團合作，除了跨團「絲襪小姐」，也曾是「法蘭黛」、「銀巴士」、「錫盤街」的團員之一。

2007年，昆蟲白為電影「刺青」打造配樂，其中主題曲「小茉莉」入圍金馬獎最佳原創電影歌曲。昆蟲白於2011年推出個人專輯「自然人」，同樣獲得一致好評，然而沒過多久，「甜梅號」宣布解散，他的個人生活也出現變化，一度讓昆蟲白暫時消失樂壇。

相隔11年，昆蟲白終於交出個人第二張專輯「瞬間」，由他自行操刀製作，融合「甜梅號」精神與上一張專輯90年代搖滾總合體，打造兩種折衷音樂類型，特邀多名獨立音樂圈好朋友合力錄音，包含「929樂團」嘟嘟、「體熊專科」包子、「白目樂隊」小光，共同譜出生猛有力的後搖聲景。

昆蟲白說：「走過樂團解散、肩傷復健、父親過世、結婚生子，即便面對生活種種考驗，依舊保有搖滾精神，希望步入中年還能再次跟一群血脈賁張的神經病們痛快玩音樂。」

身為人父的昆蟲白，也把內心育兒的柔軟加入新作裡，他笑說：「當上爸爸之後，需要收起輕狂個性，還要更有耐心去面對孩子的一切，所以我特別把這般心情寫成歌，甚至跟太太與岳母用來聯繫育兒事務的LINE群組名稱，都成為專輯靈感來源。」

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除了描繪身分轉變後的甜蜜負擔，昆蟲白也將專輯獻給已故父親，加上近年世界歷經COVID-19疫情、戰亂摧殘，人生百般無常不斷上演，昆蟲白表示，原本5年前就有新專輯開跑計畫，卻因巡迴期間有了新生命加入，於是造就專輯「瞬間」誕生。

昆蟲白8月11日將登上Legacy「大團誕生」舞台，他自嘲是「見證老團」，希望可以透過不同舞台形式，接觸更多年輕樂迷。（編輯：張雅淨）1110728