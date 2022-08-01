朱俐靜得知罹癌已是末期 愛留人間捐助病友

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）歌手朱俐靜7月病逝，家屬日前已完成所有身後儀式，並透露朱俐靜得知罹癌時已是末期，多出來的2年半已像奇蹟，將所有粉絲給予的花禮祝福捐給台灣年輕病友協會。

由於外界對於朱俐靜是否得到妥善治療眾說紛紜，朱俐靜家屬今天透過她的臉書公開生前最後狀態。家屬坦言，朱俐靜在2019年底發現罹患乳癌時已是末期，所幸這個腫瘤類型有標靶藥物能有效控制，讓她得以舒緩痛苦，多享有生活品質好的2年時光。

「但治療多變的惡性腫瘤，終難逃抗藥性的出現，2021年底再度惡化後，Miu雖勇敢撐過化療與放療帶來的種種不適，再次控制住腫瘤生長，卻終不敵伴隨而來的虛弱與併發症」，家屬感謝三軍總醫院醫療團隊，給予朱俐靜最好的治療與照顧，讓她奇蹟般多爭取到2年半的時光。

家屬表示，朱俐靜除了在最後享受到世界帶給她的美好，也親力完成「來日方長」這張專輯，從詞曲、歌聲到包裝顏色等細節，都是最貼近她想表達的自己，「Miu很滿意留下這樣的紀錄與所有喜愛她的人分享，若真要說工作上的遺憾，從與她的對話中回想，應該就是：能夠肆意揮灑的時光實在太短暫了！」

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在朱俐靜離世後的這一個月，家人除了悲傷與不捨，也感受到各方對她的思念與祝福，更對廠商及工作夥伴等表達謝意，並從工作上認識的同事口中得知朱俐靜對周遭夥伴的尊重與照顧，「原來從小跟在身後的小妹妹，在外面已經成為會照顧人的大姊姊了！」家人欣慰直呼：「這真的比得到10座金曲獎更讓家人感到驕傲！」

為延續朱俐靜對公益活動的熱情，家人在辦理除戶的這天，把粉絲花禮形式的祝福，以朱俐靜的名義捐贈給台灣年輕病友協會，金額為新台幣12萬1681元，紀念朱俐靜1981年12月16日誕生的日子。家屬表示：「即使未來戶政系統再也查無此人，但在需要歌聲療癒與推動公益的時刻，『俐靜的力量』將永遠存在著。」（編輯：管中維）1110801