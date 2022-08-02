李京恬喜劇新作化身女強人 戲外感情小女生

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）喜劇「門當互懟愛上你」今天舉辦記者會，公布新卡司顏毓麟、李京恬、黃甄妮、安俊朋、吳品潔，也公開社區主場景。劇中李京恬和顏毓麟是女強男弱的情侶，戲外的李京恬卻是小女人。

「門當互懟愛上你」是三立睽違1年多開拍、與華視共同推出的華語八點檔，描述一個無奇不有的社區，天天上演光怪陸離故事的輕喜劇，集結主演謝瓊煖、檢場、樊光耀、況明潔、大元、連晨翔等卡司，不過上個月開鏡隔天就一度宣布停拍。

三立都會台副台長王莉茗今天表示，後疫情時代希望大家是快樂的，需要正向，把劇本改成全喜劇，有婆媳過招，但沒有外遇小三的內容，想看狗血、吵架就看「一家團圓」。

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這回顏毓麟在「門當互懟愛上你」中嘗試新戲路，飾演女強人李京恬的忠犬男友，大家都以為他沒脾氣，其實他是為了感情在隱忍。安俊朋則飾演非典型媽寶，媽媽在他心中就是此生最重要的人，而戲中老婆黃甄妮強大的母性，剛好可以照顧媽寶老公。而吳品潔飾演18歲就懷孕的未婚媽媽。

李京恬戲裡是女強人，私底下感情卻是小女人，坦言在感情上和另一半吵架，就算不是自己的問題，也會先認錯來阻止吵架；而顏毓麟則說自己脾氣較差，現在住處的公用紙類回收箱，有人常丟沒清洗的便當盒進去，後來他受不了，曾沿著樓梯邊爬邊罵：「誰做這種缺德事」，只可惜還是沒解決。（編輯：張芷瑄）1110802