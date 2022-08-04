任時完「緊急迫降」飾恐攻嫌犯 韓雙影帝稱讚演技

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（中央社記者王心妤台北4日電）韓星任時完在新片「緊急迫降」飾演恐攻嫌犯。導演韓在林選角靈感來自真實恐攻事件，因考慮嫌犯是平凡人，最終選擇任時完詮釋，坎城影帝宋康昊、韓國影帝李秉憲都對他的演出感到驚豔。

「緊急迫降」敘述一架飛機遭遇生化攻擊，使得陸地上的人們和飛機上的乘客都命懸一線。

李秉憲曾以「內部者們」橫掃韓國3大電影獎影帝，這次飾演一名帶著女兒的乘客，與任時完有多場對手戲，「覺得那樣的人物非常可怕，是會帶給他人不幸的角色，任時完完美呈現和角色相符的表情和眼神，覺得和他對戲時產生了很棒的演技默契。」李秉憲也提到私底下的任時完是個可愛的後輩，有時還會相約吃飯。

宋康昊今年以「嬰兒轉運站」摘下第75屆坎城影展影帝，他曾和任時完在電影「正義辯護人」中合作，他也誇獎對方，「若『犯罪都市2』有孫錫久的話，『緊急迫降』就有任時完。」

宋康昊此次再與全度妍合作，「『緊急迫降』是男性角色較多的電影，但全度妍展現出有如寶石般閃閃發光的存在感。」全度妍則說拍戲有宋康昊在，內心就有踏實感。

導演韓在林表示，選角靈感來自2017年在拉斯維加斯的槍擊案，搜尋嫌犯資料後，發現他是個平凡人，家庭狀況也很普通，他的哥哥甚至比他關心槍械相關資訊，「因此我希望能以十分平凡的人物來帶出『緊急迫降』的故事。」所以決定邀請任時完演出。

任時完過去常詮釋「乖乖牌」角色。他表示，選擇作品習慣了解是善角還是惡角，並找出原因，這次的作品卻無法做到，但反而有了更自由的空間演出。

「緊急迫降」將於12日全台上映。（編輯：張雅淨）1110804