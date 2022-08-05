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女神卡卡證實將加入小丑2 演出新一代小丑女

2022/8/5 19:50
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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）在社群媒體推特（Twitter）和Instagram發布一段音樂預告短片，證實她將演出獲奧斯卡肯定DC漫畫人氣電影「小丑」（Joker）的續集。

路透社報導，預告片中可見，飾演主角小丑的奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）與女神卡卡角色的剪影，兩人雙雙隨經典歌曲「臉貼臉」（Cheek to Cheek）起舞。

「臉貼臉」是作曲家歐文柏林（Irving Berlin）為了1935年好萊塢歌舞電影「禮帽」（Top Hat）所創作，這部電影由知名歌舞片搭檔佛雷亞斯坦（Fred Astaire）和金潔羅吉斯（Ginger Rogers）主演。

「小丑」續集電影「小丑：兩人一起瘋狂」（Joker: Folie a Deux，暫譯）依舊由瓦昆菲尼克斯擔綱同名主角，預定2024年10月4日在電影院上映。

瓦昆菲尼克斯在2019年電影「小丑」首次扮演這個角色，並因此贏得奧斯卡（Oscar）最佳男主角獎。這部電影描繪美國DC漫畫（DC Comics）超級英雄蝙蝠俠（Batman）頭號敵人小丑的起源故事。

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好萊塢製片公司華納兄弟（Warner Bros.）截至目前仍未提供有關「小丑」續集的更多細節。但美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，續集將是一部歌舞片，預計由女神卡卡扮演小丑的同夥「小丑女」哈莉奎恩（Harley Quinn）。

續集片名Folie à deux是一種罕見的精神病症候群，也就是共享型精神病（shared psychosis），這很可能為了暗示小丑和小丑女之間往往相互依存的關係。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110805

卡卡
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