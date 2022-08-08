全明星4分隊結果出爐 翁滋蔓墊底不氣餒

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運動實境節目「全明星運動會」第4季在經歷最新測試項目足球守門及躲避球後，選人環節也讓錢薇娟（左起）、郭泓志、江宏傑3名領隊頭疼，搶人過程刺激。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）運動實境節目「全明星運動會」第4季在經歷最新測試項目足球守門及躲避球後，紅藍黃3隊也進行搶人大戰完成選秀，儘管翁滋蔓和曾昱嘉成績墊底，兩人運動熱忱仍不減。

由於本屆「運動怪物」多，多人打破以往紀錄，選人環節也讓錢薇娟、江宏傑、郭泓志3名領隊頭疼。郭泓志表示，自己不是天才型，都是苦練出來，所以挑隊員會要求盡心盡力地投入。節目中的學長曹佑寧與無尊更在最緊張的一刻前往探班，郭泓志還趁機虧無尊：「錢姐一直提到你，除了運動精神以外。」

而本季全新的選秀制度「指名制」，是名符其實的「搶人大戰」，指名制不僅考驗領隊的選人策略，更看領隊個人的幸運指數，過程刺激。最終男狀元出爐，分別是黃宏軒、夏浦洋及Zing，女狀元則是賴ki，所有男生都表示最想跟她同組。

有網友表示，「看完本季前2集，覺得男女生長相及能力都不錯，只是沒大牌牽引，人數又變多，當然會讓觀眾感覺有點陌生感，但相信會漸入佳境，只要認真努力，最終觀眾一定會買單的。」

在選秀過程中錢薇娟最為糾結，她表示，藍隊壓力最大，因為唯一選擇就是冠軍。昨晚最開心的選手則是Zing，在第一輪指名制中，他是郭泓志的首選，而他之前就曾說最想在黃隊發揮，被選上後更霸氣表示，「一起建立黃色王朝吧。」

台灣男團選秀節目「原子少年」夏浦洋受江宏傑青睞，在水上、陸上表現都好，另一名熱門選手黃宏軒則加入藍隊。而在選秀第二輪中表現不錯的張家陞，則是紅、藍兩領隊都想搶的選手，最後加入紅隊，他雖然受傷仍誓言要幫江宏傑把以前沒得過的全拿過來。

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翁滋蔓與曾昱嘉成績雖然墊底，最後被選上，但兩人運動熱忱不減，翁滋蔓更不氣餒喊話：「我個性很努力，可以練到最後一個，慢慢練起來。」

藍隊領隊為錢薇娟，隊員為吳珝陽、黃宏軒、林家佑、許得瑋、子賢、林輝瑝、謝予容、翁滋蔓、陳妤、賴ki；紅隊領隊為江宏傑，隊員為張家陞、曾昱嘉、于成炘、夏浦洋、劉漢之、梅賢治、陳怡叡、葉慈毓、文雨非、陳伊；黃隊領隊為郭泓志，隊員為各務孝太、Zing、徐瑋澤、林志宇、彭尊、曾奕翔、鄭靚歆、壯壯、劉心語、林玉書。（編輯：張雅淨）1110808