劉德華監製「潛行」殺青 酷暑高溫穿冬衣吃苦頭

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（中央社記者王心妤台北10日電）港星劉德華監製並與林家棟、彭于晏、任達華主演的「潛行」宣布殺青。演員在攝氏37度高溫穿上毛衣及西裝外套拍攝，導演關智耀表示是件難事，劉德華也說林家棟感情戲更細膩。

劉德華率先殺青後，跟演員錢嘉樂及林家棟一起開香檳慶祝。劉德華表示，從4、5月開拍有了不同的經歷，無論開心或不開心都當作開心的事，「希望我們在戲裡的角色都成為大家想跟進的角色，往後我們再拍一些更好的給大家看」。任達華則形容劇組像一家人，最重要別忘了安全工作也安全回家。

劉德華與林家棟相隔10年再次合作，劉德華說：「大家都看到家棟處理情感上很好。」林家棟說：「是成熟了，應該要進步。」林家棟表示，兩人對拍電影的精神跟態度都沒有改變，自己每次拍戲完都會和對方討論覺得這鏡頭如何，有沒有改善空間，希望讓觀眾感受到比上次做得更好。

導演關智耀表示，最辛苦的是演員須在酷熱天氣下穿著冬天衣服，同時要專心演戲絕對是一件難事，工作人員能做的就是全力配合並做到最好。

彭于晏則是以廣東話表示，很開心能與「潛行」劇組合作拍攝，「希望大家健健康康，下次再同大家拍一部好戲，多謝大家」。劉德華則誇獎彭于晏廣東話發音標準。（編輯：陳仁華）1110810