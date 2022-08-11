用書信雙向療癒歌迷 黃玠不惑之年學會長大

（中央社記者葉冠吟台北11日電）民謠創作歌手黃玠總被歌迷形容聲線歌詞像藥膏，能敷在傷口撫慰受傷心靈，出道15年，他從唱著「25歲」的少年變成不惑大叔，盼透過日常書信和歌聲陪伴歌迷，繼續互相療癒。

2007年，黃玠以首張個人專輯「綠色的日子」出道，當中的「香格里拉」、「25歲」過了15年，依舊能讓在都會努力生活的人們產生共鳴。趁著專輯問世15週年，他決定以黑膠形式重新發行「綠色的日子」，並重新編曲錄製「25歲」、「做朋友」，作為給粉絲的獻禮，也像告別青澀的自己。

黃玠接受中央社記者專訪時笑言，「25歲」是自己21歲當兵時寫下的作品，現在看起來可愛又害羞，重錄的過程也像與自己對話，「以前是單純對未來的疑惑，不知道出社會將遇到什麼事，但經歷這麼多事情後，中年的我仍疑惑，彷彿這個疑惑是人生中一定存在的東西」。

看著周邊的友人結婚、生子、換工作，黃玠坦言自己改變不多，由於一畢業就投身音樂，他也沒做過其他正職，一直埋首創作。直到40歲時，因前公司結束營運，黃玠選擇創業當自己的老闆安排工作、抓預算，才像真正長大，「每次聽到別人講著聽不懂的職場術語，我就會很衝擊，原來我真的沒出過社會」。

關於歌詞裡淡淡的憂鬱和迷惘又是從何而來，黃玠說，也許就是成長環境影響自己的創作，「台北人生活在大城市裡，沒有理由就被榨乾了，總覺得每天都很急、很焦慮環境吧」，讓他總會嚮往大自然，不但大學唸森林系，近年還跑去好友的彰化老家種田，「每次回到台北，看到下雨、車子很多、疏離冷漠又面無表情的人們，還是會有一種安全感」。

2016年黃玠發布第4張專輯「在一片黑暗之中」，成功站上台北國際會議中心（TICC）開唱後，卻再也沒推出新專輯。黃玠坦言，因陷入漫長低潮，有辦演唱會的壓力，也驚覺創作速度變慢，「當你只想做這件事情卻出現瓶頸，會開始鑽牛角尖，我是音樂創作者，如果有一天沒辦法寫歌，那我還是什麼，變成沒有用的人了」。

所幸，他在同一年創立的「黃玠國」電子信件社群，身為「國王」的他會不定期發信，分享自己近期遇到的人事物與生活片段，粉絲只要填寫表單就能收到信，也能回信給「國王」黃玠。

比起社群平台的互動，「黃玠國」的筆友系統像個令人安心的樹洞，黃玠能暢所欲言，許多人也默默把心底的痛與黑暗傾訴給他。彼此雖素未謀面，但從黃玠的歌聲與歌詞中，覺得被拯救與理解，「畢竟作品就代表著我的人格某一面的濃縮」。

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黃玠說，粉絲的負面情緒不會造成困擾，反而讓他覺得榮幸，能成為大家信賴的人，「寫這些歌原本是想拯救自己，能意外幫到人，超幸福的」，書信往返之間，就像無數場雙向救贖的團體諮商，陪伴黃玠走過低潮，也讓他擁有一群死忠的粉絲。

今年黃玠首度挑戰在北中南舉行4場巡迴演唱會，開放「黃玠國」國民搶訂的第一天，台北場秒殺，目前只剩高雄場有少量票可買。黃玠說有些意外，但也充滿感激，現在能量滿滿的他預告專輯將問世，想陪伴歌迷走過更多下雨和晴朗的日子。（編輯：張芷瑄）1110811