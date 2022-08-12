安海契車禍腦死 家屬遵生前意願器官捐贈

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53歲美國女星安海契日前在美國洛杉磯駕車衝撞民宅、嚴重灼傷，經過多日搶救，家屬11日表示她已腦死。（美聯社）

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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）53歲美國女星安海契（Anne Heche）日前在美國洛杉磯駕車衝撞民宅、嚴重灼傷，經過多日搶救，家屬今天表示她已腦死，將在器官捐贈檢查後拔管。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，安海契親友代表表示，她已被院方正式宣判腦死，將依靠呼吸器維持生命徵象，以遵循她生前意願，確認是否有任何器官適合捐贈。

安海契的至親代表說：「我們感謝所有祝福、祈禱安海契康復的各位，也感謝在西丘醫院（West Hills Hospital）葛羅斯曼燒燙傷中心（Grossman Burn Center）照料安海契的敬業工作人員，和了不起的護理人員。」

「遺憾的是，由於安海契在意外中受到嚴重缺氧性腦損傷，持續處於昏迷狀態、情況危急，預料她無法存活。」

親友說，「成為一名器官捐贈者，長久以來一直是她的選擇，因此在檢查完成前，她將在技術上維持存活」。

聲明繼續寫道：「安海契擁有一顆寬大的心，她慷慨的精神感動了她所遇見的每個人。除了她非凡的才華外，她把散播良善與快樂視為一生職志…我們將永遠銘記她的勇敢誠實，並深深緬懷她的光芒。」

安海契自1990年代以來出演多部電影，包括「六天七夜」（Six Days, Seven Nights）、「驚天爆」（Donnie Brasco）和「是誰搞的鬼」（I Know What You Did Last Summer）。

安海契5日因「吸食古柯鹼後處於亢奮狀態」，以將近145公里時速駕車衝撞民宅。

外傳安海契在發生這起可怕的車禍後，血液中驗出古柯鹼。雖然車禍當下的照片顯示安海契座駕內有一瓶伏特加酒瓶，不過官員證實她當時並沒有喝酒。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110812