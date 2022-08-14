陳零九空降原子少年演唱會 金星巴比首唱新歌

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（中央社記者王心妤台北14日電）選秀節目「原子少年」今晚舉辦第3場「原來的少年」演唱會，歌手陳零九擔任嘉賓與天王星合作「天黑請閉眼」；金星成員巴比則是開全麥演唱新單曲「你說的都對」。

天王星上週以暖場嘉賓方式登上五堅情台北小巨蛋的演唱會，隊長高胥崴表示，當時在台下就被五堅情的舞台魅力震懾，「音浪太強大了」。高胥崴也透露喜歡陳零九的「你他我」，希望能邀請對方現場合唱，「希望合唱時我不要太緊張搞砸，因為我真的很喜歡這首歌」。

巴比因為嗓音特殊，節目播出後就獲得關注。今天首次獨唱新歌「你說的都對」，巴比表示，從拿到歌到上台，只有不到5天可以練習，「真的好難，雖然有抓緊時間充分練習，不過我還是有做好最壞的打算，到時候如果失誤該怎麼靠臨場反應解決。我真的不敢保證有百分之一百的信心，但希望能做到最好」。

演唱會上，「原子少年」預告9月1日將舉辦粉絲免費入場的運動會，土星將成立品牌，金星則會舉辦募資活動，希望能陸續推出單曲及演唱會，另外還有「金星號飛船」節目。（編輯：管中維）1110814