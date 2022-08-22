「鳳姐」刻劃茶室私娼生活 高宇蓁遭人口販賣他鄉

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）演員高宇蓁首度擔任大銀幕女主角的電影「鳳姐」今天在台北舉行開鏡儀式，劇情揭露台灣早期雛妓文化及人口販賣真相，刻劃茶室私娼生活，猶如茶室版的「華燈初上」。

「鳳姐」描述一個充滿明星夢的少女被人口販子騙走，從偏鄉被賣到國外當雛妓，好不容易返鄉回台，只能到台北茶室工作，少女時代的經歷彷彿台版「孟買女帝」。第一次挑戰詮釋性工作者，高宇蓁在片中得接觸各種年齡、不同國籍的男人，她坦言表演過程中，最難的是要突破心理狀態，和不同的男人有肢體接觸。

而相比於電影「孟買女帝」主軸偏向政治社會議題，高宇蓁表示，「鳳姐」更深入刻劃女人的內心變化，「每個人都想追尋自己的夢想，有時卻因夢想遮蔽雙眼，掩蓋了該看見的殘酷現實」。

由於故事情節和近期柬埔寨詐騙事件相似，高宇蓁也說：「有點像人口販賣，騙有夢想的年輕人，然後把他們賣到國外，但我後來凱旋歸國啦。」

談及最近猖獗的跨國人口販賣和詐騙事件，畢業於台大戲劇系的演員蔡嘉茵表示，有不少同校同學也曾被騙投資，她強調：「有高學歷也還是會被騙。」

蔡嘉茵還分享避免受騙方式，除了仔細確認對方信件是否有錯字、語句不順，「每個帳號只放5萬，把風險分散，不至於損失太多。」接到詐騙電話，蔡嘉茵自有妙招，就是拿給家中的狗聽，汪汪叫到對方自己掛電話。

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蔡嘉茵在片中飾演茶室的「老鴇」媽媽桑，還忍不住自賣自誇，指出茶室裡的小姐一字排開相當有看頭，頭髮高度沒有輸給影集「華燈初上」。導演邱新達也強調茶室小姐的服裝造型都極其性感華麗，還會有像歌手張惠妹出道時的羽毛剪髮型。

「鳳姐」由馬棋朵影像製作，邱新達執導、王奇編劇，高宇蓁、黃冠智、蔡嘉茵、郭耀仁、麥語彤等人主演，將於24日開鏡，計畫在一個月內完成拍攝。（編輯：張雅淨）1110822