瑟夏羅南化身菜鳥警官 偕酒鬼警探解劇場謀殺謎底

男星山姆洛克威爾（Sam Rockwell）（左）和演員瑟夏羅南（Saoirse Ronan）（右）在黑色懸疑喜劇「看你往哪跑」中合作偵辦謀殺案，一個是酒鬼厭世警探，一個則是熱血菜鳥，反差個性為電影帶來許多樂趣。（二十世紀影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月31日

（中央社記者葉冠吟台北31日電）黑色懸疑喜劇「看你往哪跑」集結奧斯卡男配山姆洛克威爾與金球獎影后瑟夏羅南，分別飾演厭世警探和熱血菜鳥警官，一冷一熱攜手調查劇院謀殺之謎，引觀眾進入滑稽的推理世界。

「看你往哪跑」（See How They Run）電影故事背景設立在1950年代的倫敦西區，描述一名舞台劇工作人員在劇院被謀殺，舞台劇改編成電影計畫被迫終止。這時，極度厭世的警探和一名菜鳥警官奉命調查此案，卻在調查的過程中，捲入了更加複雜且讓人費解的謎團中。

「電影同時擁有非常滑稽古怪的情節，又同時具備令人心酸的時刻」，詮釋厭世警探的山姆洛克威爾（Sam Rockwell）為本片下的註解。他形容自己的角色是名警界酒鬼，因戰爭而遭受創傷，老婆也棄他而去，如此黑暗的悲劇人物，卻搭配了一個對什麼事都躍躍欲試、渴望在工作展現能力的年輕菜鳥瑟夏羅南（Saoirse Ronan），兩人個性反差極大。

在調查過程中，這對夥伴從劇院跑到豪華酒店，再到鄉間別墅，卻也踏上了一段自我救贖的旅程。瑟夏羅南說：「他們出乎意料地改變了彼此，他幫她成長，他則從她那裡找到了一些失去已久的生活能量。」

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對於厭世冷酷的警探角色，山姆洛克威爾相當喜愛，他說：「直至今日，我覺得我終於成熟到可以出演這種類型角色，我想我一生都在為扮演這樣的角色做準備。」

本片也是英國新銳導演湯姆喬治（Tom George）的電影處女作，除了邀到山姆洛克威爾、瑟夏羅南主演外，也集結奧斯卡影帝亞卓安布洛迪（Adrien Brody）、哈里斯迪金森（Harris Dickinson）、露絲威爾森（Ruth Wilson）等硬底子演員。本片將於9月16日在台灣與全美同步上映。（編輯：張芷瑄）1110831